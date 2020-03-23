Смолов и Систо минимум три недели проводят домашний карантин в одиночестве

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вчера, 15:08

Форвард «Сельты» и его одноклубник полузащитник находятся в одиночестве в самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Смолов и Систо являются единственными футболистами галисийского клуба, которые живут отдельно и у которых нет родственников в Испании. С прошлой субботы они контактируют с внешним миром только по телефону и соцсетям. Минимум три недели Смолов и Систо будут находиться под домашним карантином. Также они выполняют задание, которые для них составил клубный физиотерапевт. Ежедневно со Смоловым и Систо по телефону общается спортивный директор «Сельты» Фелипе Миньямбрес, чтобы у них не было психологических проблем.

Ранее Смолов отказался возвращаться в Россию на период паузы в Примере.

Коронавирус и футбол