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Смолов и Систо минимум три недели проводят домашний карантин в одиночестве

вчера, 15:08

Форвард «Сельты» Федор Смолов и его одноклубник полузащитник Пионе Систо находятся в одиночестве в самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Смолов и Систо являются единственными футболистами галисийского клуба, которые живут отдельно и у которых нет родственников в Испании. С прошлой субботы они контактируют с внешним миром только по телефону и соцсетям. Минимум три недели Смолов и Систо будут находиться под домашним карантином. Также они выполняют задание, которые для них составил клубный физиотерапевт. Ежедневно со Смоловым и Систо по телефону общается спортивный директор «Сельты» Фелипе Миньямбрес, чтобы у них не было психологических проблем.

Ранее Смолов отказался возвращаться в Россию на период паузы в Примере.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 22:36
свободу Смолову!
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:32
Попадос....
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 18:13
это что же, получается. У меня с 2010 по 2015 был карантин? Я из дома тоже не выходил, играл в доту сутками напролет
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:31, ред.
Вот и Фёдор влип. Съездил опыта поднобраться.
ДСА
ДСА
вчера в 15:51
Смолов явно халявит.
Footbolista
Footbolista
вчера в 15:19, ред.
Федя: Сижу за решеткой в темнице с икрой...
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