Максименко: «У меня нет паники из-за коронавируса. Ем всё свежее»

Голкипер «Спартака» поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса:

Нам рекомендовано полностью сидеть дома, тренироваться дома, вообще не выходить в людные места – максимум до магазина.

Чуть-чуть нарушал правила. Ну блин, потому что сложно. Получается, я проснулся в два – единственный плюс карантина в том, что можно выспаться, – потом поехал пообедал с другом. Чего-то мы там потупили, и я вернулся обратно. Сюда приехали, поужинали, и все в принципе – готовься ко сну уже. Посидели, сериал, фильм посмотрели.

Я не впадаю в общечеловеческую панику. Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают. Этого вообще не пойму, чисто русские наши люди. Чуть что – сразу в магазин все скупать, тушенку. У меня все свежее: купил, поел – все.