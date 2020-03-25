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Максименко: «У меня нет паники из-за коронавируса. Ем всё свежее»

вчера, 20:02

Голкипер «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса:

Нам рекомендовано полностью сидеть дома, тренироваться дома, вообще не выходить в людные места – максимум до магазина.

Чуть-чуть нарушал правила. Ну блин, потому что сложно. Получается, я проснулся в два – единственный плюс карантина в том, что можно выспаться, – потом поехал пообедал с другом. Чего-то мы там потупили, и я вернулся обратно. Сюда приехали, поужинали, и все в принципе – готовься ко сну уже. Посидели, сериал, фильм посмотрели.

Я не впадаю в общечеловеческую панику. Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают. Этого вообще не пойму, чисто русские наши люди. Чуть что – сразу в магазин все скупать, тушенку. У меня все свежее: купил, поел – все.

Ранее вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин показал, как тренируется во время карантина. 

Коронавирус и футбол

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:04
Тупая жизнь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:01
Стоять - не бегать....но с режимом надо что то делать....а то через пару месяцев можно и не узнать парня....
VIPded
VIPded
вчера в 20:43
Кто их вообще о чем-то спрашивает?)))
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:16
Поел, поспал, купил, потупил.
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