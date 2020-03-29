Мостовой — о карантине в Москве: «Надеялся, что этого не произойдёт»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении в городе с 30 марта карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Это страшно. Но я говорил ещё три недели назад, что такое придёт. Мои дети живут в Испании. Я надеялся, что этого не произойдёт, но это случилось. Хочу попросить всех людей: давайте посидим дома. Всё это поможет остановить то, что происходит.