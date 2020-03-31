Ещенко: «Думаю, игроки „Спартака“ согласятся на сокращение зарплаты»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что игроки московской команды пойдут на сокращение зарплаты из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Наверняка с нами обговорят и обсудят ситуацию. Так ведь уже было в 2014 году, когда курс рубля резко изменился. Руководство к нам обратилось, обсудило все моменты. Без нашего согласия решение не принималось. Пришли и все объяснили. У кого из футболистов было желание — те пошли навстречу.
Пойдут ли сейчас футболисты на сокращение зарплаты? Думаю, пойдут.
Ранее «Спартак» призвал соблюдать социальную дистанцию.
- Думаю, пойдут.
- Вы лично пойдете?
- Я, нет
Напомнило анекдот)
Хотя ситуация патовая, конечно. И футбола нет, и клубы прибыль недополучают, и инфраструктура простаивает...
- Думаю, пойдут.
- Вы лично пойдете?
- Я, нет
Напомнило анекдот)
Хотя ситуация патовая, конечно. И футбола нет, и клубы прибыль недополучают, и инфраструктура простаивает...