Ещенко: «Думаю, игроки „Спартака“ согласятся на сокращение зарплаты»

Защитник «Спартака» считает, что игроки московской команды пойдут на сокращение зарплаты из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Наверняка с нами обговорят и обсудят ситуацию. Так ведь уже было в 2014 году, когда курс рубля резко изменился. Руководство к нам обратилось, обсудило все моменты. Без нашего согласия решение не принималось. Пришли и все объяснили. У кого из футболистов было желание — те пошли навстречу.

Пойдут ли сейчас футболисты на сокращение зарплаты? Думаю, пойдут.