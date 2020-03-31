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Ещенко: «Думаю, игроки „Спартака“ согласятся на сокращение зарплаты»

сегодня, 12:58

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что игроки московской команды пойдут на сокращение зарплаты из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Наверняка с нами обговорят и обсудят ситуацию. Так ведь уже было в 2014 году, когда курс рубля резко изменился. Руководство к нам обратилось, обсудило все моменты. Без нашего согласия решение не принималось. Пришли и все объяснили. У кого из футболистов было желание — те пошли навстречу.

Пойдут ли сейчас футболисты на сокращение зарплаты? Думаю, пойдут.

Ранее «Спартак» призвал соблюдать социальную дистанцию.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 13:48
Спартаку зарплату ФНЛщиков!!! )))
makkie
makkie
сегодня в 13:36
- Пойдут ли сейчас футболисты на сокращение зарплаты?
- Думаю, пойдут.
- Вы лично пойдете?
- Я, нет

Напомнило анекдот)
Хотя ситуация патовая, конечно. И футбола нет, и клубы прибыль недополучают, и инфраструктура простаивает...
TihonAlt
TihonAlt
сегодня в 13:26
Это будем хорошо для поддержки клуба.
Igrov
Igrov
сегодня в 13:18
правильно сделаете.
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