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Гасилин: «На самоизоляции совсем не скучно, согласен с мерами властей»

сегодня, 16:16

Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин поделился мнением о введении режима самоизоляции в Санкт-Петербурге и призвал жителей города оставаться дома.

Я полностью согласен с теми жесткими мерами, которые ввели сначала в Москве, а потому и у нас в Петербурге. Задача каждого человека — серьезно относиться к сложившейся ситуации. Самоизоляция и принятие вводимых мер — это тот минимум, который может сделать каждый из нас. И только вместе, соблюдая правила, можно справиться с этой ситуацией!

Есть люди, которые работают сутками — врачи, эпидемиологи, полицейские и так далее — и мы должны помочь им, оставаясь дома. Если коронавирус настолько затронул весь мир, значит это серьезно и недооценивать его нельзя.

На самоизоляции совсем не скучно. Со мной рядом жена и маленький ребенок. Плюс нам в клубе каждый день высылают программу для индивидуальных тренировок, чтобы поддерживать форму. Раз в пять дней хожу в магазин за продуктами. У нас дефицита нет, с продуктами на полках полный порядок.

В феврале этого года «Зенит» заявил Гасилина в первую команду. 

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