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Ярошик: «Думаю, в ЦСКА у Комличенко было бы больше шансов себя проявить»

сегодня, 02:26

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о нападающем московского «Динамо» Николае Комличенко.

— Я живу недалеко от того места, где проводит свои матчи «Млада Болеслав», поэтому наблюдал за его игрой. Он сильный футболист и хорошо проявил себя в Чехии. Николай очень много забивал, выступая за средний клуб местного чемпионата. Он хорошо начал в «Динамо», но пока прошло ещё мало времени. Надеюсь, он будет прогрессировать и дальше.

— Всем известно, что Комличенко активно интересовался и столичный ЦСКА. С учетом проблем в атаке вас удивило, что армейцы в итоге не сумели заполучить этого форварда?

— Когда у меня есть время, я смотрю матчи своего бывшего клуба. ЦСКА хорошо создаёт моменты и в целом неплохо играет, но ему не хватает остроты в завершающей стадии. То же «Динамо» не создаёт столько моментов. Думаю, в ЦСКА у Комличенко было бы больше шансов себя проявить. К тому же у армейцев нет форвардов такого типа.

— Имея Комличенко в составе, ЦСКА мог бы сейчас идти выше в турнирной таблице?

— Мне кажется, да. Они хорошо создают, но в завершающей стадии атаки есть определённые проблемы. Однако Комличенко уже играет в другом клубе, и нет смысла об этом рассуждать. Он оказался там, где его больше хотели и были готовы платить деньги.

Напомним, болельщики «Динамо» признали Комличенко лучшим игроком команды в феврале и марте.

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