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Мутко: «Каждая страна должна разобраться в ситуации сама»

вчера, 17:11

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, каким образом, по его мнению, нужно завершить сезон в европейских чемпионатах.

Здесь должен быть прагматизм. Безусловно, должна быть объективность в этом вопросе. Существуют игровые рамки, время, в которое мы можем играть. Надо исходить из этого. Не должно быть так, чтобы смотрели только с одной колокольни.

УЕФА могла бы дать возможность лигам решать этот момент, потому что в каждой конкретной стране своя ситуация. По распространению коронавируса мы видим, что те ограничения, которые есть, скорее всего, будут продлены.

Китай, например, начинает возвращаться к нормальной жизни. Поэтому каждая страна должна разобраться в ситуации сама, принять решения с федерацией, властями.

Может быть, придумать какую-то модель определения мест, но, опять же, это должны решать профессионалы.

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VAN ARM
VAN ARM ответил ildar_3871
вчера в 17:25
Надо обнулять все , в России это сейчас модно !
мутко только на о помножить можно)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:23
Ох нихрена себе, мутный объявился.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:20
Надо обнулять все , в России это сейчас модно !
beefs
beefs
вчера в 17:13
разберутся
drug01
drug01
вчера в 17:13
верно!
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