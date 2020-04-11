Марчелло Липпи хочет вернуться пост главного тренера сборной Италии

Бывший наставник сборной Италии , выигравший с национальной сборной чемпионат мира-2006, поделился мнением относительно своего возвращения на пост главного тренера сборной страны.

Я уже делал это. Больше не собираюсь тренировать клубы. Возможно, через несколько месяцев, когда пойму, что больше не хочу сидеть дома, а сборная не слишком далеко от меня, я захочу вернуться.

Но пока мы надеемся, что этот вирус перестанет убивать людей. После этого уже посмотрим.