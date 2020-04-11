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Марчелло Липпи хочет вернуться пост главного тренера сборной Италии

сегодня, 08:54

Бывший наставник сборной Италии Марчелло Липпи, выигравший с национальной сборной чемпионат мира-2006, поделился мнением относительно своего возвращения на пост главного тренера сборной страны.

Я уже делал это. Больше не собираюсь тренировать клубы. Возможно, через несколько месяцев, когда пойму, что больше не хочу сидеть дома, а сборная не слишком далеко от меня, я захочу вернуться.

Но пока мы надеемся, что этот вирус перестанет убивать людей. После этого уже посмотрим.

Ранее Липпи выступил за продолжение сезона в Серии А.

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ОПС
ОПС
сегодня в 09:25
Все прояснится после коронавируса. Вся футбольная жизнь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:09
Блин, а я то, наивный ,думал, что это место занято. А оно вона как...
beefs
beefs
сегодня в 09:04
Так говорит, как будто все зависит от него...
AgentART
AgentART
сегодня в 08:54
Удачи Липпи на тренерском посту в сборной Италии.
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