Марчелло Липпи хочет вернуться пост главного тренера сборной Италии

Бывший наставник сборной Италии Марчелло Липпи, выигравший с национальной сборной чемпионат мира-2006, поделился мнением относительно своего возвращения на пост главного тренера сборной страны.
Я уже делал это. Больше не собираюсь тренировать клубы. Возможно, через несколько месяцев, когда пойму, что больше не хочу сидеть дома, а сборная не слишком далеко от меня, я захочу вернуться.
Но пока мы надеемся, что этот вирус перестанет убивать людей. После этого уже посмотрим.
Ранее Липпи выступил за продолжение сезона в Серии А.