Игонин: «Меня бы устроило, если чемпионат закончили бы прямо сейчас»

Бывший капитан «Зенита», а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области поделился мнением о том, стоит ли продолжать сезон Российской Премьер-Лиги на фоне пандемии коронавируса.

Меня бы устроило, если чемпионат закончили бы прямо сейчас. Может, не стоит мучить футболистов и тренеров, начать потом новый чемпионат, без ошибок и спешки. Вопрос – кто из клубов выживет, надо же смотреть не только на первые пять команд чемпионата. Надо думать о том, какого качества футбол мы увидим, если чемпионат возобновится. Ждали чемпионат Европы, а получим РПЛ без зрителей, возможно, без каких-то клубов и футболистов, которые тренировались у себя на балконе.