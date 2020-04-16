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Игонин: «Меня бы устроило, если чемпионат закончили бы прямо сейчас»

сегодня, 17:37

Бывший капитан «Зенита», а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин поделился мнением о том, стоит ли продолжать сезон Российской Премьер-Лиги на фоне пандемии коронавируса.

Меня бы устроило, если чемпионат закончили бы прямо сейчас. Может, не стоит мучить футболистов и тренеров, начать потом новый чемпионат, без ошибок и спешки. Вопрос – кто из клубов выживет, надо же смотреть не только на первые пять команд чемпионата. Надо думать о том, какого качества футбол мы увидим, если чемпионат возобновится. Ждали чемпионат Европы, а получим РПЛ без зрителей, возможно, без каких-то клубов и футболистов, которые тренировались у себя на балконе.

Также недавно Игонин прокомментировал сокращение зарплат футболистов.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:24
Бомжи мечтают об этом.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:24
Есть решение вопроса и оно лежит на поверхности.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 18:20
Бред сивой кобылы!
STVA 1
STVA 1 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 18:14
Если обнуление , то одно , а если тупо отдать первое место и закончить , то это другое!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 18:10, ред.
Здравомыслящие слова Игонина. Может, не стоит мучить футболистов и тренеров, начать потом новый чемпионат, без ошибок и спешки.
Да и футбол без зрителей это не футбол.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 17:57
Очень глупое мнение, как стал депутатом думать перестал.
oFANATo
oFANATo ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 17:57
Многие уже задумываются о том что бы закончить сейчас и обнулении.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:47
слова функционера !! даже если так решение должно быть от клубов и единогласно
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:47
Нескромно !!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:43
Если заканчивать сейчас , то надо обнулять!Хочет ли он этого!
beefs
beefs
сегодня в 17:39
есть разумное зерно
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