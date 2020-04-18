ГлавнаяНовости

Гравина: «Те, кто предлагает отменить сезон, не любят футбол и итальянцев»

18 апреля 2020, 06:58

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина выступил за возобновление Серии А.

Я разделяю надежду министра Спадафоры на возобновление [тренировок] 4 мая со всей необходимой осторожностью и гарантиями.

Это трудный момент для нашей страны, экономики и футбола, который является одной из важнейших отраслей. Ответственность и здравый смысл помогут нам найти правильный путь.

Тем, кто предлагает отменить сезон, не нравится футбол или итальянцы. Они хотят отобрать у нас надежду на будущее и возобновление футбола. Но я буду стоять на своём до конца.

Мы разработали строгий, осторожный, но гибкий план, который в субботу будет передан министрам. [После возвращения игроков к тренировкам] потребуются ещё три недели, прежде чем мы сможем возобновить сезон в конце мая — начале июня.

Мы будем контролировать всех присутствующих на стадионах лиц. Если все будут давать отрицательные результаты [на коронавирус], то не будет никаких проблем в распространении вируса.

Все новости
Терри: «Мы действительно плакали, когда Моуриньо уходил из „Челси“»
Сегодня, 02:58 Комментарии1
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
Сегодня, 02:25 Комментарии4
Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»
Сегодня, 01:29 Комментарии5
Сантон: «Хочу остаться в „Роме“»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Вчера, 23:33 Комментарии4
Фред: «Уверен, что Сульшер станет великим тренером»
Вчера, 22:36 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bладимиp
Bладимиp
18 апреля в 14:33
Правильно сказал.
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 10:51
Существенное дополнение - Если все будут давать отрицательные результаты [на коронавирус], .. .а не дай бог хоть один игрок заболеет. На карантин опять сажать всю команду?
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 07:35
Наверное попробовать надо сначала без зрителей, хоть и без них это не то...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 07:32
Опа....Габриэле Гравина оказывается Он...)))
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 07:21
Слишком патриотично.
ДАША Д
ДАША Д
18 апреля в 07:15
Предлагают те, кто провалил этот сезон.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 07:03
вот так сказал)) круто)))
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 07:03
Наверное они больше любят себя.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100