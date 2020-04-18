Гравина: «Те, кто предлагает отменить сезон, не любят футбол и итальянцев»

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина выступил за возобновление Серии А.

Я разделяю надежду министра Спадафоры на возобновление [тренировок] 4 мая со всей необходимой осторожностью и гарантиями.

Это трудный момент для нашей страны, экономики и футбола, который является одной из важнейших отраслей. Ответственность и здравый смысл помогут нам найти правильный путь.

Тем, кто предлагает отменить сезон, не нравится футбол или итальянцы. Они хотят отобрать у нас надежду на будущее и возобновление футбола. Но я буду стоять на своём до конца.

Мы разработали строгий, осторожный, но гибкий план, который в субботу будет передан министрам. [После возвращения игроков к тренировкам] потребуются ещё три недели, прежде чем мы сможем возобновить сезон в конце мая — начале июня.

Мы будем контролировать всех присутствующих на стадионах лиц. Если все будут давать отрицательные результаты [на коронавирус], то не будет никаких проблем в распространении вируса.