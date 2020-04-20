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Гравина: «Прекращение чемпионата станет катастрофой»

20 апреля 2020, 15:39

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина поделился мнением о возможном возобновлении сезона:

Я не смогу стать могильщиком итальянского футбола. Есть две точки зрения. Одна подразумевает закрытие всего спорта, а вторая заключается в возобновлении. Именно вторую точку зрения я и поддерживаю. Надеюсь, что в июне наступит облегчение.

Прекращение чемпионата будет катастрофой. Если футбол не вернется, то это окажет серьезное влияние на страну. Наш оборот составляет 5 млрд евро.

Ранее стало известно, что Серию А хотят возобновить в начале июня. 

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Aerobniy
Aerobniy
20 апреля в 20:41
Для Италии это ужас.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 17:11
Ювентус сплавляли в серию В и ничего, стали только с летнее.
13ROS13
13ROS13
20 апреля в 16:23
Точно катастрофа.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 15:45
всякое возможно ! иногда приходится принимать трудные не популярные решения! но мы надеемся на лучшее!!
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 15:40
Иногда что-то получается.
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