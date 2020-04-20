Гравина: «Прекращение чемпионата станет катастрофой»

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина поделился мнением о возможном возобновлении сезона:

Я не смогу стать могильщиком итальянского футбола. Есть две точки зрения. Одна подразумевает закрытие всего спорта, а вторая заключается в возобновлении. Именно вторую точку зрения я и поддерживаю. Надеюсь, что в июне наступит облегчение.

Прекращение чемпионата будет катастрофой. Если футбол не вернется, то это окажет серьезное влияние на страну. Наш оборот составляет 5 млрд евро.