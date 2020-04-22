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Фил Невилл покинет пост главного тренера женской сборной Англии

22 апреля 2020, 23:37

По информации Sky Sports, главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл уйдет в отставку.

Источник сообщает, что официально об этом объявят в четверг — в день переноса женского чемпионата Европы на 2022 год. Контракт экс-игрока «Ман Юнайтед» с женской сборной рассчитан до конца 2021 года.

Невилл руководит женской сборной с января 2018 года. Из последних 12 матчей под его руководством команда проиграла восемь.

В конце прошлого года появлялась информация о возможном уходе Невилла в женскую сборную США.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:24
не велика потеря)) другого найдут помоложе )))))
AgentART
AgentART
вчера в 02:52
Удачи на новой работе!
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 23:52
Не очень получается у Фила с женщинами.
beefs
beefs
22 апреля в 23:50
нормальная ситуация с тренером команды
drug01
drug01
22 апреля в 23:50
Результаты не важные значит пойдет работать с женской командой США ,без работы не будет!
13ROS13
13ROS13
22 апреля в 23:44
Не хочет долго ждать.
Q-J-G
Q-J-G
22 апреля в 23:38
пусть покидает, найдут замену
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