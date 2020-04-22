Фил Невилл покинет пост главного тренера женской сборной Англии

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22 апреля 2020, 23:37

По информации Sky Sports, главный тренер женской сборной Англии уйдет в отставку.

Источник сообщает, что официально об этом объявят в четверг — в день переноса женского чемпионата Европы на 2022 год. Контракт экс-игрока «Ман Юнайтед» с женской сборной рассчитан до конца 2021 года.

Невилл руководит женской сборной с января 2018 года. Из последних 12 матчей под его руководством команда проиграла восемь.