Освальдо: «В баре меня хотели убить. Но я не тупой, попросил Тотти помочь»

Бывший итальянский футболист в интервью TNT Sports рассказал о курьезном случае в баре.

Однажды меня хотели убить в драке в одном баре в Риме. Я попросил Тотти и Де Росси пойти со мной, чтобы разобраться. Я ведь не тупой.

Сказал Тотти, что жена, наверное, ему изменяет, потому что он не может быть таким идеальным. У него красивое лицо, я не буду вдаваться в подробности, но у него никогда не было проблем в личной жизни. Он был лучшим игроком, с кем я работал. У него даже никогда не пахло изо рта — вот таким он был идеальным.