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Освальдо: «В баре меня хотели убить. Но я не тупой, попросил Тотти помочь»

сегодня, 14:59

Бывший итальянский футболист Пабло Освальдо в интервью TNT Sports рассказал о курьезном случае в баре. 

Однажды меня хотели убить в драке в одном баре в Риме. Я попросил Тотти и Де Росси пойти со мной, чтобы разобраться. Я ведь не тупой.

Сказал Тотти, что жена, наверное, ему изменяет, потому что он не может быть таким идеальным. У него красивое лицо, я не буду вдаваться в подробности, но у него никогда не было проблем в личной жизни. Он был лучшим игроком, с кем я работал. У него даже никогда не пахло изо рта — вот таким он был идеальным.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:37
да... таких идиотов больше не делают)))
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 15:24
Умный Освальдо)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:10
Походу он не тупой, а просто шизик
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:09
Интересно, этот освальдо нормальный.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:08
Дурак.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:05
Тупой.
Cap700
Cap700
сегодня в 15:02
А умный в такие бары ходить?
DanjaG
DanjaG
сегодня в 15:01
Это было верное решение.
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