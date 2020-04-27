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Селюк: «Зачем менять Сёмина на скандального серба?»

сегодня, 08:16

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» может заменить главного тренера Юрия Сёмина на бывшего наставника «Партизана» Марко Николича:

В последние дни в прессе муссируется информация об уходе из «Локомотива» главного тренера Юрия Сёмина, контракт которого заканчивается 31 мая. Юрий Палыч является легендой «Локомотива». Это аксиома, о которой знают даже первоклассники.

Окунемся в статистику и изучим последний приход Сёмина в «Локомотив». Он принял команду в августе 2016 года после того, как она много лет пыталась попасть в Лигу чемпионов, но ничего не получалось. После 6-го места «Локомотива» в сезоне-2015/16 Юрий Палыч вернулся в команду и в итоге выиграл с ней по разу чемпионат и Суперкубок России, а также два раза Кубок страны. «Локомотив» — это его жизнь, а Сёмин — это неотъемлемая часть «Локомотива». Даже прозвище Шпалыч символизирует железную дорогу. Хочу напомнить: сейчас «Локомотив» идет на 2-м месте, что дает право в очередной раз играть в Лиге чемпионов. С точки зрения спортивных результатов к Сёмину не может быть ни малейших вопросов ни у одного человека. Он — самый титулованный тренер России.

Далее берем экономическую составляющую. Сёмин — не генеральный директор, но участием команды в Лиге чемпионов за этот период он уже принес в клубную казну 60 млн евро. И высока вероятность, что эта сумма достигнет 90 млн евро с учетом того, что «Локомотив» идет в зоне Лиги чемпионов.

Итого: спортивная составляющая — лучше не бывает, экономическая — тоже супер. В связи с этим возникает вопрос: почему в «Локомотиве» вообще обсуждается смена главного тренера, любимца россиян. Семина уважают болельщики всех клубов и ведущие тренеры мира, а его петушок, танцы на бровке и блестящие результаты уже давно стали маркой российского футбола. И этого тренера хочет убрать из команды генеральный директор клуба.

Я уверен, что когда Кикнадзе в декабре 2018 года назначался генеральным директором «Локомотива», он ассоциировался с порядочным человеком, который болеет за дела клуба, будет сотрудничать с Юрием Палычем и достигать хороших результатов. Но в итоге полтора года нахождения в статусе генерального директора он провел в постоянных скандалах. В числе прочего не смог договориться с командой по снижению зарплат. Футболисты выразили ему недоверие, после чего за дело взялся Мещеряков. А недавно произошла трагичная ситуация с Самохваловым, где присутствует как минимум преступная халатность. И этот человек хочет убрать из «Локомотива» великого тренера, легенду тренерского цеха. И променять его он хочет на человека, сидящего без работы, выгнанного из клубов Венгрии и Словении.

Неужели мы себя так низко ценим, что таких гуру, как Сёмин, будет менять зачуханный тренер из Сербии, который не работал ни в одном приличном чемпионате. Я бы еще понял, если бы взяли какого-то топ-тренера из топ-чемпионата, проявившего себя в Англии, Испании и так далее. Но берется никому не нужный и выгнанный из всех команд тренер-югослав.

Как мы можем воспитывать молодое поколение российских тренеров, когда гуру этого цеха, который за три года завоевал в России больше всех трофеев, убирают с работы в такой ситуации. Для меня это просто нонсенс! Этим молодым российским тренерам будет непонятно, что важнее: спортивный результат или быть в близких отношениях с генеральным директором.

Я сторонник приглашения тренеров с Запада, но не из Сербии, при всей моей любви к этой стране. У нас уже есть блуждающий по России серб Божович, который сейчас находится на предпоследнем месте в чемпионате.

Мне странно, что Кикнадзе делает такие вещи за спиной, боясь говорить открыто. Он до сих пор не озвучил позицию клуба по этому вопросу, хотя контракт Сёмина заканчивается уже 31 мая. Даже для того, чтобы только доиграть этот чемпионат, надо продлевать контракт с Сёминым. Но если даже сейчас предложить контракт Семину на полтора-два месяца, а потом заменить его на Николича, с которым уже подписан преконтракт с 1 июля, это будет просто плевком в лицо Юрия Палыча. Скажите ему все в глаза, скажите в глаза общественности, но не надо делать подлые вещи за спиной. А если мои аргументы недостаточны и Кикнадзе все же приведет этого Николича, то я умоляю вас подписать с ним бумагу о том, что если Николич с «Локомотивом» не будет в тройке призеров, то он уйдет в этот же момент вместе с Кикнадзе.

Кстати, в России не все об этом знают, но Николич был выгнан за расизм из команды в Словении, где он был дисквалифицирован местной федерацией футбола. Я о нем хорошо знаю, так как с ним в «Партизане» работали два моих футболиста — Гогуа и Леонардо, который был лучшим бомбардиром и забил в тот сезон 28 мячей. В «Локомотиве» играли и играют многие темнокожие футболисты. В нынешнем составе это Эдер, Фарфан, Жоау Мариу, Идову… Как человек, оскандалившийся на почве расизма, может работать в клубе, за которым стоят железные дороги, которые имеют отношения с разными странами?

Я призываю не только руководителя РЖД, но и руководителя РФС обратить на это внимание. Как может быть такое, что российский тренер выигрывает все, а его меняют на невостребованного скандального серба, который никому не нужен?!

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 14:13
Браво))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:07
На смену скандальному придет не менее скандальный.
Поздравляю.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 13:22
деньги , разделят , а палыча очень жаль , издеваются над русским тренером хазары , а локо ждет пропость !
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 13:09
Не сошёлся характером Шпалыч с руководством Локо или РЖД.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:56
Прощание с мастером неизбежно, но не в данный момент, и к тому же нужен достойный приемник. Хватило чехарды тренерской и времени безтрофейности после первого ухода Семина из клуба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 12:52
Вопрос в том кто раньше на ноги встанет после пандемии Газпром или РЖД. Газпром с СП-2 круто пролетел, сейчас еще поляки отсудили за 9 лет возврат за газ. Там вообще может дело дойти до национализации. Мишустин ведь не питерский и варианты возможны.
Литейный 4
Литейный 4 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 12:39
Ты лучше на свой админресурс посмотри. Любишь смотрю в чужом белье покопаться, а своего не видишь. Как там с посещаемостью? Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:33
Можно подумать Сёмин не любит поскандалить, да ещё против своего начальника. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:08
руководство в " ЛОКО " несостоятельные менеджеры около Футбола...
( личное мнение " Диванного експерта " из деревни Грязи...)
particular
particular
сегодня в 11:54
Неизбежное прощание неотвратимо, а варианты замены после ЮПС всегда будут вызывать сожаление, непонимание, неприязнь и удивление...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:58
Палыч прилип к шпалам. Придется отдирать).
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:57
Сёмин мешает грузину делать левые бабки на сомнительных трансферах всяких ноунеймов. Локо нужен грузину для бизнеса, а не для спортивных результатов.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:47
Я как раз негритят имел в виду, что в конце темы он их засунул)))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:33
Юрий Палыч, возвращайся на родину.
Тут у нас с футболом бардак, а точнее его вообще нет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:33, ред.
Ну как зачем Серб в Локо??? Что бы раздуть новый скандал....руки наверное и у него, и у.... дзе чешутся.
112910415
112910415
сегодня в 10:13
просто очень нужен скандальный серб
а Сёмин не является скандальным сербом ..
Храневец
Храневец
сегодня в 10:07, ред.
а правда зачем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 09:45
В этой теме он прав во всем.
А вообще чаще всего пургу несёт, особенно про своих негритят...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:34, ред.
Зачем? Зачем? Боятся бомжи что Локомотив со второго места может оставить после возобновления чемпионата их без первого места.
Админресурс в действии. Надо просто убрать Семина.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:22
Пусть спокойно отдыхает
Сп62
Сп62
сегодня в 09:11
Селюк знает всё за исключением того, кто руководит всеми этими марионетками.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:10
А как без этого... Хотя во многом Селюк прав.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:00
Сёмин любит говорить в лицо, потому и не угоден.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:31
как всегда селюк не меняется))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 08:26
Тоже подметил. Он не может без того, шобы не преплести свою чОрную древесину...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:22
На первый взгляд этот пассаж в защиту Палыча, но если дочитать до конца выясняется что все дело опять в селюковских невольниках.
Clavан
Clavан
сегодня в 08:19
Кто-то на этом заработает.
Adepta
Adepta
сегодня в 08:18
Этого никто не понимает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:17
А чьобы Палыча не было...
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