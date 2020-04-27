Селюк: «Зачем менять Сёмина на скандального серба?»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» может заменить главного тренера на бывшего наставника «Партизана» :

В последние дни в прессе муссируется информация об уходе из «Локомотива» главного тренера Юрия Сёмина, контракт которого заканчивается 31 мая. Юрий Палыч является легендой «Локомотива». Это аксиома, о которой знают даже первоклассники.

Окунемся в статистику и изучим последний приход Сёмина в «Локомотив». Он принял команду в августе 2016 года после того, как она много лет пыталась попасть в Лигу чемпионов, но ничего не получалось. После 6-го места «Локомотива» в сезоне-2015/16 Юрий Палыч вернулся в команду и в итоге выиграл с ней по разу чемпионат и Суперкубок России, а также два раза Кубок страны. «Локомотив» — это его жизнь, а Сёмин — это неотъемлемая часть «Локомотива». Даже прозвище Шпалыч символизирует железную дорогу. Хочу напомнить: сейчас «Локомотив» идет на 2-м месте, что дает право в очередной раз играть в Лиге чемпионов. С точки зрения спортивных результатов к Сёмину не может быть ни малейших вопросов ни у одного человека. Он — самый титулованный тренер России.

Далее берем экономическую составляющую. Сёмин — не генеральный директор, но участием команды в Лиге чемпионов за этот период он уже принес в клубную казну 60 млн евро. И высока вероятность, что эта сумма достигнет 90 млн евро с учетом того, что «Локомотив» идет в зоне Лиги чемпионов.

Итого: спортивная составляющая — лучше не бывает, экономическая — тоже супер. В связи с этим возникает вопрос: почему в «Локомотиве» вообще обсуждается смена главного тренера, любимца россиян. Семина уважают болельщики всех клубов и ведущие тренеры мира, а его петушок, танцы на бровке и блестящие результаты уже давно стали маркой российского футбола. И этого тренера хочет убрать из команды генеральный директор клуба.

Я уверен, что когда Кикнадзе в декабре 2018 года назначался генеральным директором «Локомотива», он ассоциировался с порядочным человеком, который болеет за дела клуба, будет сотрудничать с Юрием Палычем и достигать хороших результатов. Но в итоге полтора года нахождения в статусе генерального директора он провел в постоянных скандалах. В числе прочего не смог договориться с командой по снижению зарплат. Футболисты выразили ему недоверие, после чего за дело взялся Мещеряков. А недавно произошла трагичная ситуация с Самохваловым, где присутствует как минимум преступная халатность. И этот человек хочет убрать из «Локомотива» великого тренера, легенду тренерского цеха. И променять его он хочет на человека, сидящего без работы, выгнанного из клубов Венгрии и Словении.

Неужели мы себя так низко ценим, что таких гуру, как Сёмин, будет менять зачуханный тренер из Сербии, который не работал ни в одном приличном чемпионате. Я бы еще понял, если бы взяли какого-то топ-тренера из топ-чемпионата, проявившего себя в Англии, Испании и так далее. Но берется никому не нужный и выгнанный из всех команд тренер-югослав.

Как мы можем воспитывать молодое поколение российских тренеров, когда гуру этого цеха, который за три года завоевал в России больше всех трофеев, убирают с работы в такой ситуации. Для меня это просто нонсенс! Этим молодым российским тренерам будет непонятно, что важнее: спортивный результат или быть в близких отношениях с генеральным директором.

Я сторонник приглашения тренеров с Запада, но не из Сербии, при всей моей любви к этой стране. У нас уже есть блуждающий по России серб Божович, который сейчас находится на предпоследнем месте в чемпионате.

Мне странно, что Кикнадзе делает такие вещи за спиной, боясь говорить открыто. Он до сих пор не озвучил позицию клуба по этому вопросу, хотя контракт Сёмина заканчивается уже 31 мая. Даже для того, чтобы только доиграть этот чемпионат, надо продлевать контракт с Сёминым. Но если даже сейчас предложить контракт Семину на полтора-два месяца, а потом заменить его на Николича, с которым уже подписан преконтракт с 1 июля, это будет просто плевком в лицо Юрия Палыча. Скажите ему все в глаза, скажите в глаза общественности, но не надо делать подлые вещи за спиной. А если мои аргументы недостаточны и Кикнадзе все же приведет этого Николича, то я умоляю вас подписать с ним бумагу о том, что если Николич с «Локомотивом» не будет в тройке призеров, то он уйдет в этот же момент вместе с Кикнадзе.

Кстати, в России не все об этом знают, но Николич был выгнан за расизм из команды в Словении, где он был дисквалифицирован местной федерацией футбола. Я о нем хорошо знаю, так как с ним в «Партизане» работали два моих футболиста — Гогуа и Леонардо, который был лучшим бомбардиром и забил в тот сезон 28 мячей. В «Локомотиве» играли и играют многие темнокожие футболисты. В нынешнем составе это Эдер, Фарфан, Жоау Мариу, Идову… Как человек, оскандалившийся на почве расизма, может работать в клубе, за которым стоят железные дороги, которые имеют отношения с разными странами?