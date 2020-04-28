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Грозный: «Спартаковский дух, который был при Романцеве, безусловно утерян»

сегодня, 00:34

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный, ныне возглавляющий карагандинский «Шахтер», высказался о нынешней ситуации в московском клубе.

Конечно, я смотрю матчи «Спартака», а также «Ахмата», в котором тоже работал. Я вообще стараюсь смотреть весь российский футбол. Мне, как и тем, кто имел отношение к победам «Спартака», хочется, чтобы «Спартак» каждый год боролся за чемпионство. У нас полная психология победителей. Если ты работал или работаешь в такой команде, то ты должен понимать, что по-другому нельзя. По сравнению с тем временем, когда мы работали с Олегом Романцевым, естественно, финансовые составляющие возросли, построили новый стадион, много чего сделано. Но мы тогда каждый год становились чемпионами. А что же сейчас «Спартаку» мешает?

«Спартак» всего один раз становился чемпионом после нашего ухода с Олегом Ивановичем. И то сделали это только при Каррере. Я для себя до сих пор не могу понять, что препятствует этому. Я переживаю за «Спартак». Мне кажется, что не хватает стабильности, чтобы дали возможность тренеру нормально работать. Я не говорю про фамилии, но это важно.

Ромбик и красно-белая полоса на футболке — это была гордость. Не обижая многих, но мне кажется, что сейчас футболисты не всегда понимают, какую футболку надевают и какая у нее история. Многие красиво говорят на камеру, но в действительности для них финансовая составляющая выше, чем история и традиции «Спартака». Не может быть, чтобы за столько времени команда один раз стала чемпионом. Это не совсем правильно, это не по статусу «Спартака». Я уверен, что у многих, кто сейчас работает и играет в «Спартаке», есть амбиции, но чего-то «Спартаку» не хватает. Да и тренерская чехарда никогда не шла на пользу команде.

Можно ли говорить о том, что тот спартаковский дух, который был при мне и Романцеве, сейчас утерян? Безусловно, да. Тогда, имея меньшие финансовые возможности, для нас именно культура игры «Спартака» была важнейшим фактором. Эти стеночки и забегания, когда мы в Европе в 6 матчах 6 раз выходили победителем, говорят о многом. Мы много кого обыгрывали, не имея и близко тех финансовых условий, которые были у соперников, но шел разговор именно об игре. У нас игра была на первом месте, поэтому мне кажется, что есть смысл и сейчас сконцентрироваться на игре, а не на интервью или инстаграме. Тем более, что в «Спартаке» очень приличный подбор игроков.

Я не знаком с Тедеско и его видением игры, поэтому для меня будет некорректно говорить, сможет ли он поставить спартаковскую игру. Я не знаю его, он никогда не был в системе «Спартака», поэтому маловероятно. Тедеско может поставить ту игру, которую он видит, какая была у него в «Шальке». Наверное, поставить спартаковскую игру легче тем, кто сами были спартаковцами и кто знает некоторые нюансы.

Я не знаю, кто является консультантом Федуна, но в любом случае эти советы не идут на пользу «Спартаку». Команда всего один раз за 18 лет смогла стать чемпионом. Это нонсенс, это неправильно. Значит, нужно кардинально что-то менять, дать возможность тренеру на длительном времени руководить командой. Но правильно будет, чтобы этот человек был со спартаковским духом.

Сейчас много специалистов-спартаковцев, которые работают тренерами. Конечно, кто платит деньги, тот и заказывает музыку, но это относится не к «Спартаку». В «Спартаке» в первую очередь должны быть спартаковский дух и традиции. Болельщикам «Спартака» нужен тот футбол, который был раньше, их не устроит просто случайная победа. Вне всякого сомнения, болельщик, кроме результата, оценивает еще и игру. Я надеюсь, что в скором времени «Спартак» обретет свою игру. Искренне желаю «Спартаку» только удачи и успехов.

Ранее Грозный прокомментировал информацию о возможной смене тренера в «Локомотиве». 

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Никита Смирнов
Никита Смирнов
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Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 02:06
Прекрасно всё сказал. ...что можно добавить, раньше футбол играли, сейчас деньги зарабатывают.Тогда плохо играть не возможно было, зная что следующая игра он бы уже не играл. Удачи Спартаку.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 01:44
Духом единым сыт не будешь.
112910415
112910415
сегодня в 01:24
совсем другое время, совсем
AgentART
AgentART
сегодня в 00:47, ред.
Зато появились скандалы, склоки и грызня.
wingback
wingback
сегодня в 00:46
    13ROS13
    13ROS13
    сегодня в 00:43
    Утерян и дух, и игра, скоро команду потеряем.
    SSPZ
    SSPZ
    сегодня в 00:35
    что да, то да, утерян
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