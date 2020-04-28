Игрокам могут запретить плеваться на поле во время матчей

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сегодня, 18:58

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге заявил, что плевки футболистов на поле во время матчей могут стать источником распространения коронавируса.

Плевки — обычная практика в футболе, но это не очень гигиенично. Поэтому, когда мы снова начнем играть в футбол, я думаю, мы должны максимально избегать этого. Вопрос в том, будет ли это возможно. За плевки можно давать желтые карточки.

Это способ распространения вируса и одна из причин, почему мы должны быть очень осторожными, когда возобновим сезон. Я не пессимист, но в данный момент я довольно скептичен.