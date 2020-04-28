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Игрокам могут запретить плеваться на поле во время матчей

сегодня, 18:58

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге заявил, что плевки футболистов на поле во время матчей могут стать источником распространения коронавируса.

Плевки — обычная практика в футболе, но это не очень гигиенично. Поэтому, когда мы снова начнем играть в футбол, я думаю, мы должны максимально избегать этого. Вопрос в том, будет ли это возможно. За плевки можно давать желтые карточки. 

Это способ распространения вируса и одна из причин, почему мы должны быть очень осторожными, когда возобновим сезон. Я не пессимист, но в данный момент я довольно скептичен.

Ранее УЕФА установил дедлайн для национальных чемпионатов для принятия решения о завершении соревнований.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 19:21
Чтобы игроки не плевали, надо играть в масках.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:20
А также сморкаться и мочиться.....:))))
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 19:16
Это бред!
Faustello
Faustello
сегодня в 19:15
Ну это конец футболу, футболеры не харькатся не могут!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:08
По харканию на поле Дзагоеву нет равных. Тот ещё верблюд. Гыгыгы
Не спартак
Не спартак
сегодня в 19:00
Поле не место для плевков.
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