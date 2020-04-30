Алиев об истории Андронова: «Он это выдумал, приеду и заставлю извиниться»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» прокомментировал историю, рассказанную комментатором Алексеем Андроновым, по словам которого, футболист покинул киевское «Динамо» из-за оскорблений темнокожего игрока.

Когда мы летали на матчи, футболисты всегда в самолёте садились сзади, а журналисты спереди. Андронов всегда лез к нам назад. Потому что мы всегда играли в карты, шутили. Кто-то может что-то сказать, потравить, а этот козёл хотел что-то услышать и потом пойти стукануть тренеру. И я всегда говорил ему «иди отсюда». Сзади из журналистов никто не садился. Это самая противная харя. Андронов – козёл и ж*полиз, он лизал Суркису и Газзаеву.

У нас был чемпионат мира в 2005 году, мы играли в Нидерландах со сборной Нигерии и жили с ними в одной гостинице. Я тогда увидел, что за обедом у всех было по одной кастрюле макарон, а у нигерийцев по две. Они очень много макарон едят. Мы отыграли чемпионат мира, я приезжаю в команду, и как-то коснулось того, что я заметил, что Юсик (Айила Юссуф) тоже любит макароны. И я попросил его объяснить, почему нигерийцы едят так много макарон. Он так на меня посмотрел… Начал смеяться. Говорит: «Ну да, все любят макароны».

Если Андронов не бывал на базе тогда, когда команда ест перед игрой, а макароны мы всегда ели только перед игрой, как он мог видеть и знать, что я ему говорил? Я говорю так, как было на самом деле. Я всегда относился к чёрным пацанам очень хорошо. Я всегда им говорил «чернож*пые», а они мне отвечали «с*ка белая» — мы шутили. Чтобы я относился к ним как к свиньям – я не мог. Андронов просто это выдумал. Но меня это только делает сильней. Почему этот козёл вылезает сейчас? Прошло девять лет. Потому что козлина, потому что его забыли и знать не знают. Но я в Москву приеду, я его заставлю извиниться.