Акционеры «Ромы» подали в суд на владельца клуба Паллотту

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сегодня, 11:16

Сообщается, что более 50 акционеров «Ромы» с миноритарными долями клуба подали в суд на президента клуба Джеймса Паллотту.

Обвинение миноритарных акционеров состоит в том, что Паллотта нарушил соглашение, преобразовав некоторые кредиты в новый класс акций клуба, которые имеют право на приоритетную ликвидацию. По сути, ведущих акционеров клуба обвиняют в том, что в случае продажи клуба экономические цели мелких акционеров не будут реализованы.

Напомним, что ранее ходили разговоры о смене владельца «Ромы».