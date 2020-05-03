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Акционеры «Ромы» подали в суд на владельца клуба Паллотту

сегодня, 11:16

Сообщается, что более 50 акционеров «Ромы» с миноритарными долями клуба подали в суд на президента клуба Джеймса Паллотту

Обвинение миноритарных акционеров состоит в том, что Паллотта нарушил соглашение, преобразовав некоторые кредиты в новый класс акций клуба, которые имеют право на приоритетную ликвидацию. По сути, ведущих акционеров клуба обвиняют в том, что в случае продажи клуба экономические цели мелких акционеров не будут реализованы. 

Напомним, что ранее ходили разговоры о смене владельца «Ромы».

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:33
Жадный Джеймс не хочет делиться.Каждому хочется отхватить свой кусочек в случае продажи.
beefs
beefs
сегодня в 11:32
это уже криминал
drug01
drug01
сегодня в 11:18
Правильно сделали.
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