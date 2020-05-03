Матерацци: «Если бы я был готов к удару Зидана, то ответил бы ему»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил знаменитый конфликт с экс-игроком французской команды во время финала ЧМ -06.

После первого столкновения я извинился, но Зидан плохо на это отреагировал. В одном из эпизодов, когда мы хватали друг друга, он сказал, что даст мне свою футболку позже. Я ответил, что предпочел бы его сестру, а не футболку. Именно поэтому Зинедин так отреагировал. Мне повезло, что я не ожидал удара, ведь если бы я был готов, то мы оба оказались бы в раздевалке.