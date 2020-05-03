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Матерацци: «Если бы я был готов к удару Зидана, то ответил бы ему»

сегодня, 14:45
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил знаменитый конфликт с экс-игроком французской команды Зинедином Зиданом во время финала ЧМ-06.

После первого столкновения я извинился, но Зидан плохо на это отреагировал. В одном из эпизодов, когда мы хватали друг друга, он сказал, что даст мне свою футболку позже. Я ответил, что предпочел бы его сестру, а не футболку. Именно поэтому Зинедин так отреагировал. Мне повезло, что я не ожидал удара, ведь если бы я был готов, то мы оба оказались бы в раздевалке.

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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 15:25
Никто не мешал сборной Франции даже без Зидана выиграть серию пенальти. Не факт, что с ним она ее выиграла бы.
particular
particular
сегодня в 15:15
Защитник, не думающий о защите - плохой защитник... Да и поступок - дрянной...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:07
Действительно Марко и всей Италии повезло, что он был не готов. А вот Зидан подвёл страну из-за своей несдержанности. Вот многие говорили, что Зидан герой, не смог поступить по другому он защитил честь своей семьи, вроде так и было, но вспоминается как Роналду недвусмысленно отзывался о матери Зидана и тогда Зенитин просто проглотил оскорбления.
Так, что уважение к Зидану точно нет, а вот Марко (пусть будет и злодеем) сделал для своей родины очень много.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:00
Мерзость с рождения.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:55
Надо было ещё и добить этого макаронника, жаль что Франция не выиграла тот чм
serh62
serh62
сегодня в 14:48
таких провокаторов и у нас хватает.
drug01
drug01
сегодня в 14:47
Это было давно
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:46
Что ворошить прошлое
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