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Матерацци: «Я сказал Зидану, что хочу его сестру»

сегодня, 09:56
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Экс-защитник национальной сборной Италии Марко Матерации вспомнил самый скандальный эпизод в истории финалов Чемпионатов мира по футболу, когда в финальной игре ЧМ-2006 бывший полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан нанес ему удар головой в грудь. Зидан был удален с поля, а итальянцы стали чемпионами мира.

Это был всплеск эмоций. Я не хотел опять выслушивать от Гаттузо претензии относительно моей игры и то, что я плохо опекаю Зидана, поэтому я слегка прихватил его за футболку. Он ответил то, чего я не ожидал, или я также отправился бы в раздевалку. Зидан спросил, хочу ли я получить его футболку, а я ответил, что хочу его сестру.

Ранее Матерацци высказался о своем бывшем наставнике Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 10:02
Мерзость..
5kfmsjpej55k
5kfmsjpej55k
сегодня в 09:57
Неслабо Марчелло нахамил
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