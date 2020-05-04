Матерацци: «Я сказал Зидану, что хочу его сестру»

Экс-защитник национальной сборной Италии вспомнил самый скандальный эпизод в истории финалов Чемпионатов мира по футболу, когда в финальной игре ЧМ -2006 бывший полузащитник сборной Франции нанес ему удар головой в грудь. Зидан был удален с поля, а итальянцы стали чемпионами мира.

Это был всплеск эмоций. Я не хотел опять выслушивать от Гаттузо претензии относительно моей игры и то, что я плохо опекаю Зидана, поэтому я слегка прихватил его за футболку. Он ответил то, чего я не ожидал, или я также отправился бы в раздевалку. Зидан спросил, хочу ли я получить его футболку, а я ответил, что хочу его сестру.