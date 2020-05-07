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Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона

сегодня, 09:01

Ла Лига в своем Твиттере поздравила немецкую Бундеслигу с предстоящим возобновлением сезона.

Мы хотели бы поздравить Бундеслигу с возобновлением соревнований со второй половины мая.
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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:22
Присоединяемся к поздравления.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:15, ред.
Рано поздравлять.

У Кельна три игрока заразились коронавирусом.

Для начала надо полноценно возобновить чемпионат.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 09:02
Хорошая новость!
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