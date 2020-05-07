Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона

Ла Лига в своем Твиттере поздравила немецкую Бундеслигу с предстоящим возобновлением сезона.
Мы хотели бы поздравить Бундеслигу с возобновлением соревнований со второй половины мая.
Nota informativa.— LaLiga (@LaLiga) May 6, 2020
Desde #LaLiga queremos felicitar a la Bundesliga por reiniciar la competición a partir de la segunda quincena de este mes de mayo.
Más información: https://t.co/YG0FT2ZN57 pic.twitter.com/D15XeikrtK
У Кельна три игрока заразились коронавирусом.
Для начала надо полноценно возобновить чемпионат.
У Кельна три игрока заразились коронавирусом.
Для начала надо полноценно возобновить чемпионат.