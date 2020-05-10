«Ливерпуль» предлагает 21 млн фунтов за 17-летнего форварда «Васку да Гама»

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сегодня, 09:36

«Ливерпуль» намерен опередить «Бенфику» в гонке за подписание 17-летнего форварда «Васку да Гама» .

Как сообщается, португальский клуб уже сделал предложение бразильскому клубу в размере 2.6 млн фунтов за Магно. Однако «Васку да Гама» вряд ли устроит такая сумма за своего талантливого игрока, ведь в его контракте прописана сумма отступных в 43 млн евро.

Однако «Ливерпуль» готов опередить «Бенфику» и надеется заполучить Талеса за 21 млн фунтов стерлингов, что может устроить бразильский клуб.