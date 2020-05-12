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Защитник «Челси» Томори: «В АПЛ нужно учиться выкладываться на все 100%»

сегодня, 09:10

Защитник «Челси» Фикайо Томори, успевший поиграть на правах аренды в «Халле», «Дерби Каунти» и «Брайтоне», рассказал о своем пути в английской Премьер-Лиге.

Тебя бросают в самое пекло, ты становишься частью главной команды и начинаешь выступать против матерых профессионалов, которые играют на высшем уровне уже 15-20 лет.

Это очень серьезный шаг вперед, потому что нужно много тренироваться, стараться пробиться в команду, и ты каждую неделю сражаешься за три очка, которые могут поднять тебя еще выше. Приходится справляться с тем, что футбол очень силовой, а когда из Чемпионшипа попадаешь в АПЛ, многое зависит от психологического настроя, тут приходится быть более сконцентрированным.

Приходится больше внимания уделять тому, как ты заботишься о собственном теле, тем нюансам, которые ты можешь улучшить, чтобы увеличить свою эффективность еще на 5%. На каждом уровне требуется период адаптации, время, когда необходимо сообразить, что нужно делать, и как сделать себя лучше. Это сложно, потому что против тебя играют разные нападающие, команды используют различные схемы

Некоторые команды выпускают двух нападающих, некоторые – одного, а есть команды вроде «Ливерпуля». Мы все знаем, что Фирмино любит приходить в штрафную, атаку поддерживают Салах и Мане, так что нужно быть максимально собранным. Необходимо полностью понимать, что происходит вокруг тебя, общаться с товарищами по команде, помогать им, облегчать себе задачу.

Все знают, что если допускаешь ошибку в АПЛ, то, скорее всего, будешь за нее расплачиваться, поэтому нужно быть сконцентрированным, и быстро придется научиться выкладываться на все 100 процентов.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:12, ред.
Многие, как и везде, играют в полноги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:12
А где можно халявить?
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