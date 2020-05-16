Эдилсон заявил, что он лучше Месси и Роналду

Экс-нападающий сборной Бразилии Эдилсон сравнил себя с лучшими футболистами современности.
На пике формы я был даже лучше Неймара. Ему необходимо выиграть чемпионат мира, чтобы стать лучше, чем я.
У меня есть свои особенности. Чтобы Месси мог считаться лучше меня, он должен стать чемпионом мира.
У Криштиану Роналду есть только мощь, он бьёт с обеих ног. Но я талантливее его.
Ранее бывший форвард «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это'О назвал свою тройку лучших нападающих в истории, не включив в неё Криштиану Роналду.