Эдилсон заявил, что он лучше Месси и Роналду

Экс-нападающий сборной Бразилии Эдилсон сравнил себя с лучшими футболистами современности.

На пике формы я был даже лучше Неймара. Ему необходимо выиграть чемпионат мира, чтобы стать лучше, чем я.

У меня есть свои особенности. Чтобы Месси мог считаться лучше меня, он должен стать чемпионом мира.

У есть только мощь, он бьёт с обеих ног. Но я талантливее его.