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Эдилсон заявил, что он лучше Месси и Роналду

сегодня, 01:49

Экс-нападающий сборной Бразилии Эдилсон сравнил себя с лучшими футболистами современности.

На пике формы я был даже лучше Неймара. Ему необходимо выиграть чемпионат мира, чтобы стать лучше, чем я.

У меня есть свои особенности. Чтобы Месси мог считаться лучше меня, он должен стать чемпионом мира.

У Криштиану Роналду есть только мощь, он бьёт с обеих ног. Но я талантливее его.

Ранее бывший форвард «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это'О назвал свою тройку лучших нападающих в истории, не включив в неё Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 03:36
Да лучший, лучший. Успокойся уже. Опять санитары покурить пошли..
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 02:14
ну ясное дело, что он лучший))
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