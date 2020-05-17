Флик: «Болельщики и эмоции — главный элемент в футболе»

Главный тренер «Баварии» поделился мнением о возобновлении сезона в Германии без зрителей на трибунах.

Очевидно, что все будет по-другому, болельщики и эмоции — главный элемент в футболе. Каждый футболист хочет играть перед зрителями. Но условия одинаковы для всех, и все будет зависеть от того, кто адаптируется к ним лучше всего.

Все начинается с нуля. Я надеюсь, что мы сможем быстро привыкнуть к новым условиям. Очень важно, чтобы игроки в команде мотивировали друг друга. Если кто-то будет играть чуть хуже, команда должна его поддержать.