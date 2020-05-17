ГлавнаяНовости

Флик: «Болельщики и эмоции — главный элемент в футболе»

сегодня, 09:04

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о возобновлении сезона в Германии без зрителей на трибунах.

Очевидно, что все будет по-другому, болельщики и эмоции — главный элемент в футболе. Каждый футболист хочет играть перед зрителями. Но условия одинаковы для всех, и все будет зависеть от того, кто адаптируется к ним лучше всего.

Все начинается с нуля. Я надеюсь, что мы сможем быстро привыкнуть к новым условиям. Очень важно, чтобы игроки в команде мотивировали друг друга. Если кто-то будет играть чуть хуже, команда должна его поддержать.

Все новости
«Кальяри» — о Наингголане: «На данный момент новостей нет»
Сегодня, 12:10 Комментарии1
Крамер: «Клопп мог бы стать канцлером Германии»
Сегодня, 12:05 Комментарии1
Михайлович: «Ибрагимович точно покинет „Милан“»
Сегодня, 12:00 Комментарии1
Харгривз: «Коутиньо стоит вернуться в АПЛ»
Сегодня, 11:39 Комментарии3
Лукас Сантос: «В этом сезоне мне было очень грустно»
Сегодня, 11:13 Комментарии3
Харгривз: «Сане предстоит выбрать между „Баварией“ и Гвардиолой»
Сегодня, 11:07 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:15
Ну вирус, шо делать...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:14
Без болельщиков-это не футбол
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100