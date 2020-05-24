Ван Перси: «Фергюсон — супертренер»

Бывший нападающий МЮ , «Арсенала» и сборной Нидерландов назвал лучшего тренера в своей карьере:

Фергюсон был супертренером. Мне было приятно наблюдать, как он держит состав сосредоточенным.

Венгер был сочетанием Фергюсона и Ван Гала. Он всегда акцентировал внимание на положительных вещах.

Ван Гал был гением в плане тактики. В моей карьере были разные тренеры, у которых были свои сильные качества, но Фергюсон — супертренер.