ГлавнаяНовости

Ван Перси: «Фергюсон — супертренер»

сегодня, 20:08

Бывший нападающий МЮ, «Арсенала» и сборной Нидерландов Робин Ван Перси назвал лучшего тренера в своей карьере:

Фергюсон был супертренером. Мне было приятно наблюдать, как он держит состав сосредоточенным.

Венгер был сочетанием Фергюсона и Ван Гала. Он всегда акцентировал внимание на положительных вещах.

Ван Гал был гением в плане тактики. В моей карьере были разные тренеры, у которых были свои сильные качества, но Фергюсон — супертренер.

Ранее Ван Перси признался, что уход Алекса Фергюсона из «Манчестер Юнайтед» в 2013 году шокировал его. 

Все новости
Лебеф: «Хаверц очень талантлив и должен скоро оказаться в АПЛ»
Сегодня, 21:49 Комментарии4
Харгривз: «Вернер не сможет вытеснить Фирмино из стартового состава»
Сегодня, 21:10 Комментарии2
Хаверц: «Всегда мечтал играть в Лиге чемпионов»
Сегодня, 20:23 Комментарии9
Игрок киевского «Динамо»: «Ради автографа Месси готов простоять 5 часов»
Сегодня, 20:16 Комментарии7
Иньеста: «Гол в финале ЧМ помог мне после смерти Харке»
Сегодня, 18:54 Комментарии3
Боатенг: «Люди не должны указывать пальцем на футболистов из-за их зарплат»
Сегодня, 18:30 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 20:54
САФ гений!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:39
Есть такие понятия как "физрук", "тренеришка", "тренер", "супертренер".
Алекс Фергюсон прошёл все эти стадии как в компьютерной игре и стал гуру в Англии и наверное всего футбольного мира.
Да в карьере Фергюсона было всё, начало карьеры было установления железных порядков в первом клубе «Ист Стерлингшир» в 32 года. Нападающий клуба Бобби Маккалли как то сказал о молодом Фергюсоне: «Никогда никого не боялся до этого, но Фергюсон с самого начала был устрашающим сукиным сыном».
После было единственное увольнение из клуба «Сент-Миррен» с вердиктом председателя клуба Вилли Тодда: «Нет тренерских навыков».
Да и тренерская карьера в "МЮ" началась не очень, спасибо владельцам клуба, что набрались терпения, да они наверное и сами себе об этом говорили не раз.
Потом он стал супертренером с суперкомандой, которую сам и создал.
А сейчас он СЭР АЛЕКС, больше чем супертренер!!!
Здоровья сэр Алекс и долголетие!!!
Bikzon
Bikzon
сегодня в 20:31
Верно сказал.
shlomo
shlomo ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 20:26, ред.
Q-J-G .....отвечаю и больше писать не буду (хотя и на бомбе зарекался)....если я играл за звездочки, то это о чем то говорит.....и играл почти 4 года.....(можете посмотреть...мой shlomo везде....У нас есть группа в VK..и там мы играем просто так (там "элита" Бомбы более 50 человек, игроки со всего мира....)..у нас есть ВСЁ и программисты и простые бомбардирцы!")...и не нужно упрекать , что я играю за призы......я выиграл везде и все....и мои "амбиции" удовлетворены полностью.....
Eddja
Eddja
сегодня в 20:10
Это все знают.
ngkcyv5vjfnd
ngkcyv5vjfnd
сегодня в 20:08
Без сомнений лучший!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100