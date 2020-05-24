Ван Перси: «Фергюсон — супертренер»

Бывший нападающий МЮ, «Арсенала» и сборной Нидерландов Робин Ван Перси назвал лучшего тренера в своей карьере:
Фергюсон был супертренером. Мне было приятно наблюдать, как он держит состав сосредоточенным.
Венгер был сочетанием Фергюсона и Ван Гала. Он всегда акцентировал внимание на положительных вещах.
Ван Гал был гением в плане тактики. В моей карьере были разные тренеры, у которых были свои сильные качества, но Фергюсон — супертренер.
Ранее Ван Перси признался, что уход Алекса Фергюсона из «Манчестер Юнайтед» в 2013 году шокировал его.
Алекс Фергюсон прошёл все эти стадии как в компьютерной игре и стал гуру в Англии и наверное всего футбольного мира.
Да в карьере Фергюсона было всё, начало карьеры было установления железных порядков в первом клубе «Ист Стерлингшир» в 32 года. Нападающий клуба Бобби Маккалли как то сказал о молодом Фергюсоне: «Никогда никого не боялся до этого, но Фергюсон с самого начала был устрашающим сукиным сыном».
После было единственное увольнение из клуба «Сент-Миррен» с вердиктом председателя клуба Вилли Тодда: «Нет тренерских навыков».
Да и тренерская карьера в "МЮ" началась не очень, спасибо владельцам клуба, что набрались терпения, да они наверное и сами себе об этом говорили не раз.
Потом он стал супертренером с суперкомандой, которую сам и создал.
А сейчас он СЭР АЛЕКС, больше чем супертренер!!!
Здоровья сэр Алекс и долголетие!!!
Алекс Фергюсон прошёл все эти стадии как в компьютерной игре и стал гуру в Англии и наверное всего футбольного мира.
Да в карьере Фергюсона было всё, начало карьеры было установления железных порядков в первом клубе «Ист Стерлингшир» в 32 года. Нападающий клуба Бобби Маккалли как то сказал о молодом Фергюсоне: «Никогда никого не боялся до этого, но Фергюсон с самого начала был устрашающим сукиным сыном».
После было единственное увольнение из клуба «Сент-Миррен» с вердиктом председателя клуба Вилли Тодда: «Нет тренерских навыков».
Да и тренерская карьера в "МЮ" началась не очень, спасибо владельцам клуба, что набрались терпения, да они наверное и сами себе об этом говорили не раз.
Потом он стал супертренером с суперкомандой, которую сам и создал.
А сейчас он СЭР АЛЕКС, больше чем супертренер!!!
Здоровья сэр Алекс и долголетие!!!