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Комличенко рассказал о клубах, которые интересовались им до «Динамо»

сегодня, 15:34

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко в эфире программы «Футбол России» рассказал об интересе со стороны других команд до его перехода в московский клуб.

До перехода в «Динамо» звонили два клуба. Одни говорили: «Хотим аренду с выкупом». Другие: «Надо подождать до последних дней трансферного окна». Был ещё третий клуб, но они говорили, что надо ещё мне поиграть в Лиге Европы.

Огромный минус, что мы не попали в групповой этап. Если бы пробились, было бы много заинтересованных клубов. Чехия для них не такой солидный чемпионат. Всем интересно, как ты проявишь себя в Европе.

Мной ещё «Славия» интересовалась, но хотела аренду с выкупом, а я не хотел. Хотя в принципе это был хороший вариант, это команда номер один в Чехии.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:51
А ещё Барса, Реал и далее по списку)
Звезда по имени Солнце
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сегодня в 15:40
Так...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:38
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