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Мбаппе: «В этом сезоне „Ливерпуль“ выступает в Премьер-Лиге, как машина»

сегодня, 22:48

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в общении с Mirror высказался о «Ливерпуле».

В этом сезоне «Ливерпуль» выступает в Премьер-Лиге, как машина. Они делают всё так, будто победы даются им легко, но правда заключается в том, что выигрывать всегда нелегко. Такие выступления, как у них, не получаются просто так. Им удается быть такими беспощадными благодаря тяжелому труду на тренировках и работе с очень хорошим тренером.

Отметим, что, по слухам, «Ливерпуль» заинтересован в трансфере Мбаппе. Вместе с тем СМИ сообщили, что игрок не намерен уходить из ПСЖ по завершении сезона.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:15
и машины ломаются)) но ливер хорош!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:55
Тонкий намек???
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