Мбаппе: «В этом сезоне „Ливерпуль“ выступает в Премьер-Лиге, как машина»

Форвард «Пари Сен-Жермен» в общении с Mirror высказался о «Ливерпуле».

В этом сезоне «Ливерпуль» выступает в Премьер-Лиге, как машина. Они делают всё так, будто победы даются им легко, но правда заключается в том, что выигрывать всегда нелегко. Такие выступления, как у них, не получаются просто так. Им удается быть такими беспощадными благодаря тяжелому труду на тренировках и работе с очень хорошим тренером.