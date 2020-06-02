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«Тамбов» доиграет чемпионат России в Нижнем Новгороде

вчера, 17:20

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что оставшиеся три домашних матча в этом сезоне клуб проведет в Нижнем Новгороде.

Мы обращались в Лигу с просьбой рассмотреть возможность доиграть оставшиеся домашние матчи в Тамбове на «Спартаке». Однако, в силу объективных причин, рассчитывать на положительное рассмотрение этого вопроса мы сейчас не можем.

К примеру, в своем нынешнем состоянии наш стадион не может в полной мере соответствовать техническим требованиям основного вещателя. Плюс — «Спартак» не оборудован системой VAR, наличие которой теперь является обязательным условием в российском футболе. Поэтому три домашних тура с «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи» проведем в Нижнем Новгороде. Надеемся, что даже в таких сложных обстоятельствах мы не останемся без поддержки наших болельщиков.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:37
Шутка про "Тамбов"(Нижний Новгород) вполне возможно скоро станет не смешной, а может и вообще не шуткой.
Abris
Abris
вчера в 18:31
Печально.
G12ridul
G12ridul
вчера в 18:14
Зачем такой футбол болельщикам?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:25
это ни чего не меняет))
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:22
Тамбову всё равно
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