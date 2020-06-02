«Тамбов» доиграет чемпионат России в Нижнем Новгороде

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что оставшиеся три домашних матча в этом сезоне клуб проведет в Нижнем Новгороде.
Мы обращались в Лигу с просьбой рассмотреть возможность доиграть оставшиеся домашние матчи в Тамбове на «Спартаке». Однако, в силу объективных причин, рассчитывать на положительное рассмотрение этого вопроса мы сейчас не можем.
К примеру, в своем нынешнем состоянии наш стадион не может в полной мере соответствовать техническим требованиям основного вещателя. Плюс — «Спартак» не оборудован системой VAR, наличие которой теперь является обязательным условием в российском футболе. Поэтому три домашних тура с «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи» проведем в Нижнем Новгороде. Надеемся, что даже в таких сложных обстоятельствах мы не останемся без поддержки наших болельщиков.