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Колыванов: «После неудачных матчей Газизов всегда на стороне тренера»

09 июля 2020, 09:16

Экс-наставник «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал назначение Шамиля Газизова на должность генерального директора «Спартака».

Напомним, что ранее Газизов занимал аналогичный пост в «Уфе».

Очень рад за Шамиля. «Спартак» — элитный клуб, а Газизов — профессионал своего дела. Он всегда переживал душой и сердцем за команду. Шамиль занимался трансферами с умом, никто же не мог поверить, когда Зинченко при мне начинал, что он уедет в «Сити».

Мы постоянно с ним играли в футбол, приезжали к нему на день рождения. Шамиль прекрасно готовит шашлыки. После неудачных матчей он всегда был на стороне тренера, постоянно мне помогал. Это один из самых весёлых и жизнерадостных людей из тех, кого я знаю. Помню, как он нас встретил в Уфе, когда мы только приехали. Тогда Газизов только начинал работать гендиректором. Он тогда скромно так сказал: «Ничего, что я буду работать вместе с вами?». Мы ему говорим: «Да без проблем, сработаемся». Часто ходили вместе в баню, он обожал попариться. Ещё Шамиль поражал, когда мы играли в теннисбол. Всё было на ножах, играли три на три. Он никогда не играл профессионально в футбол, поэтому каждый свой гол или ошибку соперника праздновал очень бурно, падал на колени. А когда играли в обычный футбол, он прекрасно отдавал с носка. Такие передачи очень мало кто может отдать. Шамиль филигранно отдаёт пас на 30 метров вперёд, с которого забивали. Реально на уровне. Ещё когда на сборах было совсем скучно, играли в домино. Мы в паре играли, были свирепые матчи всегда, он очень здорово играл.

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Все комментарии
Стельмах
Стельмах
09 июля в 11:49
В спартаке ему придется это часто делать.
Evkora
Evkora
09 июля в 10:58
Время покажет кто такой Газизов.
vm777
vm777
09 июля в 10:14
По этому интервью может показаться, что Спартак игрока подписал: "пасы на 30 метров", "отдавал с носка"))
Удачи Газизову!
Аpбитр
Аpбитр ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 июля в 09:54
Доброе. Видимо да, проблема была только у Вас.
"старая версия" сайта?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июля в 09:28
Не первый раз читаю положительные отзывы об этом человеке...
Много раз видел интервью Газизова...этого профессионала своего дела...
Чем больше восхищаешься умениями,знаниями,опытом и позитивом Шамиля Камиловича - тем больше удивляешься принятому на днях решению....
beefs
beefs
09 июля в 09:22
посмотрим, может что то и наладится...
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