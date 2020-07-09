Колыванов: «После неудачных матчей Газизов всегда на стороне тренера»

Экс-наставник «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал назначение Шамиля Газизова на должность генерального директора «Спартака».
Напомним, что ранее Газизов занимал аналогичный пост в «Уфе».
Очень рад за Шамиля. «Спартак» — элитный клуб, а Газизов — профессионал своего дела. Он всегда переживал душой и сердцем за команду. Шамиль занимался трансферами с умом, никто же не мог поверить, когда Зинченко при мне начинал, что он уедет в «Сити».
Мы постоянно с ним играли в футбол, приезжали к нему на день рождения. Шамиль прекрасно готовит шашлыки. После неудачных матчей он всегда был на стороне тренера, постоянно мне помогал. Это один из самых весёлых и жизнерадостных людей из тех, кого я знаю. Помню, как он нас встретил в Уфе, когда мы только приехали. Тогда Газизов только начинал работать гендиректором. Он тогда скромно так сказал: «Ничего, что я буду работать вместе с вами?». Мы ему говорим: «Да без проблем, сработаемся». Часто ходили вместе в баню, он обожал попариться. Ещё Шамиль поражал, когда мы играли в теннисбол. Всё было на ножах, играли три на три. Он никогда не играл профессионально в футбол, поэтому каждый свой гол или ошибку соперника праздновал очень бурно, падал на колени. А когда играли в обычный футбол, он прекрасно отдавал с носка. Такие передачи очень мало кто может отдать. Шамиль филигранно отдаёт пас на 30 метров вперёд, с которого забивали. Реально на уровне. Ещё когда на сборах было совсем скучно, играли в домино. Мы в паре играли, были свирепые матчи всегда, он очень здорово играл.
Удачи Газизову!
Удачи Газизову!
"старая версия" сайта?
"старая версия" сайта?
Много раз видел интервью Газизова...этого профессионала своего дела...
Чем больше восхищаешься умениями,знаниями,опытом и позитивом Шамиля Камиловича - тем больше удивляешься принятому на днях решению....
Много раз видел интервью Газизова...этого профессионала своего дела...
Чем больше восхищаешься умениями,знаниями,опытом и позитивом Шамиля Камиловича - тем больше удивляешься принятому на днях решению....