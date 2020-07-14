Наумов: «К Кикнадзе нужно применить максимально жёсткие санкции»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подверг критике генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе за средний палец, показанный в сторону болельщиков команды на матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

Кикнадзе тут со всех сторон не прав. Нужно уметь сдерживать себя, как бы тяжело ни было. Кикнадзе знал, на что шел, когда увольнял весной Семина. Понимал, что его ждет жесткая обструкция трибун. Болельщики «Локомотива» — это 12 группировок и порядка семи тысяч активно поддерживающих команду человек. Эти люди очень болезненно реагируют на несправедливость. Для них несправедливость — отношение к Юрию Палычу… Так почему Кикнадзе позволяет себе такие жесты? Ни в коем случае нельзя было так отвечать!

Считаю, комитет по этике должен тщательно рассмотреть эту ситуацию и применить к Кикнадзе максимально жесткие санкции. Вплоть до пожизненного отстранения от права занимать руководящую должность в футболе. Я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы показать такой жест своим же болельщикам… Как бы эмоционально ты ни был заряжен, надо уметь сдерживать себя.