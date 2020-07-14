ГлавнаяНовости

Наумов: «К Кикнадзе нужно применить максимально жёсткие санкции»

14 июля 2020, 19:21

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подверг критике генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе за средний палец, показанный в сторону болельщиков команды на матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

Кикнадзе тут со всех сторон не прав. Нужно уметь сдерживать себя, как бы тяжело ни было. Кикнадзе знал, на что шел, когда увольнял весной Семина. Понимал, что его ждет жесткая обструкция трибун. Болельщики «Локомотива» — это 12 группировок и порядка семи тысяч активно поддерживающих команду человек. Эти люди очень болезненно реагируют на несправедливость. Для них несправедливость — отношение к Юрию Палычу… Так почему Кикнадзе позволяет себе такие жесты? Ни в коем случае нельзя было так отвечать!

Считаю, комитет по этике должен тщательно рассмотреть эту ситуацию и применить к Кикнадзе максимально жесткие санкции. Вплоть до пожизненного отстранения от права занимать руководящую должность в футболе. Я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы показать такой жест своим же болельщикам… Как бы эмоционально ты ни был заряжен, надо уметь сдерживать себя.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии8
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Stilannt
Stilannt
15 июля в 00:35
Все идет по свиному сценарию.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
15 июля в 00:24
    Брулин
    Брулин
    14 июля в 23:01
    Когда он показывал пальчик то никаких эмоций на его лице не было заметно, делал он это спокойно и осознанно.
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
    14 июля в 20:24
    Никто ему ничего не сделает.
    морозз
    морозз
    14 июля в 20:14
    Расстрелять а затем повесить и потом ещё раз расстрелять...Наумов очень жестокий и суровый проводник!
    Brigar
    Brigar
    14 июля в 20:11
    Наверное, это так и надо.
    VAN ARM
    VAN ARM
    14 июля в 19:52
    это была просто провокация дабы запустить действия болел))))))чувствует что под ним горит))
    За Путина
    За Путина
    14 июля в 19:48
    Кикнадже ЧуМуО
    Хоть я фанат армейцев, но Локомотив в данный момент жалко
    112910415
    112910415
    14 июля в 19:36
    да не надо его трогать -
    скоро сам растает, исчезнет, растворится как утренний туман
    mihaluch
    mihaluch
    14 июля в 19:35
    Надо сделать но не будет.
    drug01
    drug01
    14 июля в 19:28
    Надо всегда все делать по правилам
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    14 июля в 19:25
    Полностью согласен с этим мнением
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100