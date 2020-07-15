Гасперини: «Не могу сказать, кто из нас с ПСЖ будет готов лучше»

Главный тренер «Аталанты» после победы над «Брешией» (6:2) в матче 33-го тура Серии А прокомментировал высокие голевые показатели своей команды и поделился ожиданиями от игры с «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне мы тоже много забивали, но в этот раз превзошли самих себя. В этом сезоне нас уже были матчи с таким голевым изобилием, но дело не в унижении соперника, а в том, чтобы отрабатывать движения и игру в треугольниках, что в итоге приводит к голам.

Мы второй год подряд попадаем в топ-4. Игра в Лиге Европы и Лиге чемпионов помогла нам повзрослеть и привыкнуть к другому уровню.

Мы готовимся к ПСЖ , но также хотим бороться до конца в чемпионате. Думаю, это лучший подготовиться к 12 августа.

Знаю, что ПСЖ проведёт два кубковых матча перед Лигой чемпионов. Я не знаю, что лучше: провести 13 матчей в Серии А или сыграть 2 значимых матча и несколько товарищеских. Я абсолютно не верю этим разговорам о том, что мы будем уставшими из-за проведения матчей каждые три дня. Так же, как я не верю в то, что ПСЖ будет неподготовлен, так как не играл всё это время.