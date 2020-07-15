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Гасперини: «Не могу сказать, кто из нас с ПСЖ будет готов лучше»

15 июля 2020, 06:43
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)6 : 2Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Брешией» (6:2) в матче 33-го тура Серии А прокомментировал высокие голевые показатели своей команды и поделился ожиданиями от игры с «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне мы тоже много забивали, но в этот раз превзошли самих себя. В этом сезоне нас уже были матчи с таким голевым изобилием, но дело не в унижении соперника, а в том, чтобы отрабатывать движения и игру в треугольниках, что в итоге приводит к голам.

Мы второй год подряд попадаем в топ-4. Игра в Лиге Европы и Лиге чемпионов помогла нам повзрослеть и привыкнуть к другому уровню.

Мы готовимся к ПСЖ, но также хотим бороться до конца в чемпионате. Думаю, это лучший подготовиться к 12 августа.

Знаю, что ПСЖ проведёт два кубковых матча перед Лигой чемпионов. Я не знаю, что лучше: провести 13 матчей в Серии А или сыграть 2 значимых матча и несколько товарищеских. Я абсолютно не верю этим разговорам о том, что мы будем уставшими из-за проведения матчей каждые три дня. Так же, как я не верю в то, что ПСЖ будет неподготовлен, так как не играл всё это время.

Я ещё не изучал Неймара и Мбаппе, но они оба являются одними из лучших игроков мира. Когда нам достался ПСЖ, у нас появилась излишняя уверенность, но мы не должны забывать о том, что это выдающаяся команда!

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Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
15 июля в 09:23
ПСЖ не играет уже несколько месяцев, тренируется на всяких Гаврах в товарищеских матчах
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
15 июля в 09:21
Гасперини удается проводить активную ротацию без потери качества, так что если не случится эпидемии травм Аталанта должна быть в порядке к Лиге Чемпионов.
ДСА
ДСА
15 июля в 07:02
У Аталанты есть хорошая игровая практика, могут пройти ПСЖ.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
15 июля в 06:54
    beefs
    beefs
    15 июля в 06:47
    Игра скоро покажет....
    Zenit_84
    Zenit_84
    15 июля в 06:45
    Как будто хоккей
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