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Зидан: «Люди хотят придумать конфликт между мной и Бэйлом»

15 июля 2020, 14:57

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о конфликте с полузащитником Гаретом Бэйлом.

Люди хотят придумать конфликт между нами, но у них это не получится.

Мы все едины. И Гарет, и Хамес – у нас у всех единая цель.

Ранее сообщалось, что «Реал» будет готов отпустить Бэйла бесплатно этим летом.

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Legend 6
Legend 6 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
16 июля в 13:24
Ага) вырвали на одиннадцатиметровых.)
Но Барса сама виновата, нужно было побеждать Сельту
RUPRICHT
RUPRICHT
16 июля в 00:14
ЕСЛИ НЕТ КОНФЛИКТА ТО ПУСТЬ ИГРАЮТ！А ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОДОВАЙТЕ！!
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
15 июля в 21:05
трофей завтра будет скорее всего, очередной
starche
starche
15 июля в 18:01
Факт опровергать неприлично.
Legend 6
Legend 6
15 июля в 16:45
Мы все едины. И Гарет, и Хамес – у нас у всех единая цель.

Я думал Зидан за трофеями приехал в Реал, а он за бабками...как Хамес, как Гарет...
sihafazatron
sihafazatron
15 июля в 15:33
Давай обрадуй фанатов и скажи, что контракт с бэйлом нужно на улучшенных условиях))
feris1
feris1
15 июля в 15:16, ред.
Я не думаю,что Бэйл и Хамес довольны своим положением в Реале.
Уверен,что какая то конфликтная ситуация между ними есть,просто Зидан не хочет выносить сор из избы и правильно делает.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 14:58
Бейл - это сам по себе конфликт!
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