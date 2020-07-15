Зидан: «Люди хотят придумать конфликт между мной и Бэйлом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о конфликте с полузащитником Гаретом Бэйлом.
Люди хотят придумать конфликт между нами, но у них это не получится.
Мы все едины. И Гарет, и Хамес – у нас у всех единая цель.
Ранее сообщалось, что «Реал» будет готов отпустить Бэйла бесплатно этим летом.
Но Барса сама виновата, нужно было побеждать Сельту
Но Барса сама виновата, нужно было побеждать Сельту
Я думал Зидан за трофеями приехал в Реал, а он за бабками...как Хамес, как Гарет...
Я думал Зидан за трофеями приехал в Реал, а он за бабками...как Хамес, как Гарет...
Уверен,что какая то конфликтная ситуация между ними есть,просто Зидан не хочет выносить сор из избы и правильно делает.
Уверен,что какая то конфликтная ситуация между ними есть,просто Зидан не хочет выносить сор из избы и правильно делает.