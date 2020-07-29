Вратарь «Локомотива» Медведев решением Кикнадзе переведён в «Казанку»

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев переведен из основной команды в «Казанку».
По информации источника, решение о переводе принял генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
Контракт 25-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитан до лета 2022 года.
Медведев перешел «Локомотив» из «Ростова» летом 2017 года на правах свободного агента.
В «Локомотиве» Медведев принял участие всего в двух матчах, в которых пропустил пять мячей.
Не всегда жирное предложение хорошего клуба идет на пользу.
Хочется надеяться, что парень еще вернется в элиту, но сделать это будет трудно.
Не всегда жирное предложение хорошего клуба идет на пользу.
Хочется надеяться, что парень еще вернется в элиту, но сделать это будет трудно.