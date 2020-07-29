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Вратарь «Локомотива» Медведев решением Кикнадзе переведён в «Казанку»

сегодня, 13:10

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев переведен из основной команды в «Казанку».

По информации источника, решение о переводе принял генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

Контракт 25-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитан до лета 2022 года.

Медведев перешел «Локомотив» из «Ростова» летом 2017 года на правах свободного агента. 

В «Локомотиве» Медведев принял участие всего в двух матчах, в которых пропустил пять мячей.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:25
Как говорится : "Не мни себя звездой"!!! Как же жаль парня, ведь возможно потеряли потенциального вратаря сборной. А как хорошо все начиналось, вспомнить приятно. Парень появившись в основе Ростова , сразу стал привлекать себе внимание, стоял в воротах просто превосходно. Карпин, доверив место Медведеву в воротах, попал в десяточку. Разговоров о новой восходящей звезде было не счесть. Все ждали , когда же Черчесов пригласит его в сборную ? А парень видно словил звездочку, решил перейти в Локомотив. Он надеялся потеснить Гильерме??? Что им двигало - непонятно??? Но парень перешел, а зря. Там он стал то вторым, то третьим вратарем. Три года карьеры были загнаны в тупик, теперь вот Казанка. Про парня практически все забыли.
Не всегда жирное предложение хорошего клуба идет на пользу.
Хочется надеяться, что парень еще вернется в элиту, но сделать это будет трудно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:08
Персонаж у которого есть все шансы войти в историю не благодаря уровню мастерства, а скорее вопреки. Собственно он уже так и сделал. Был момент, когда Никита казалось ухватил удачу за хвост, однако, как это часто бывает, не удержал. Ноунейм появившийся из ниоткуда, установил возможно вечный рекорд и стремительно исчез - история, которая со временем обещает стать легендарной.
112910415
112910415
сегодня в 13:43
это потому, что он белый ?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:36, ред.
Налицо по-фамильная дискриминация....
Теперь каждый Медведев будет в дубль переведён ???
Хорошо хоть у Федуна Медведевых нет в команде....
Интересно что по этому поводу думает ЗамПред СовБеза РФ Дмитрий Анатольевич ???
drug01
drug01
сегодня в 13:34
Эх нет Семина!!!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:20
Ахахах. Был *мужиком*, а стал за бесплатно *проводницей* не востребованной.

Смешно и ничуть не жалко, как например: Ташайку, Мирзова, Гулиева и весь баклановский отряд поддержки сочей)
For56tas
For56tas
сегодня в 13:20
Такие надежды подавл.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:14
Не нужен он Локомотиву.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:12
Списали со счетов...
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