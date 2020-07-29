Вратарь «Локомотива» Медведев решением Кикнадзе переведён в «Казанку»

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сегодня, 13:10

Вратарь «Локомотива» переведен из основной команды в «Казанку».

По информации источника, решение о переводе принял генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

Контракт 25-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитан до лета 2022 года.

Медведев перешел «Локомотив» из «Ростова» летом 2017 года на правах свободного агента.

В «Локомотиве» Медведев принял участие всего в двух матчах, в которых пропустил пять мячей.