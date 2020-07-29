Гол Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Брешию»

Рим, стадион Олимпико
Лацио — Брешиа 2:0 (1:0)
Голы: Корреа 17, Иммобиле 83
«Лацио»: Стракоша, Патрик, Луис Фелипе (Вавро 84), Ачерби (Баштуш 88), Лаццари (Марушич 56), Милинкович-Савич, Пароло, Альберто, Хони (Лукаку 56), Иммобиле, Корреа (Адеканье 84)
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Брешиа»: Андреначчи, Сабелли, Папетти, Гастальделло (Семприни 77), Матею, Змргаль, Тонали, Вивиани, Шпалек, Торрегросса, Айе (Ндой 88)
Главный тренер: Лопес Диего.
Предупреждения: Лаццари 42, Папетти 51, Тонали 54
Судья: Массими Лука.