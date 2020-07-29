ГлавнаяНовости

Гол Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Брешию»

вчера, 22:26
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиаМатч завершен

Рим, стадион Олимпико

Лацио — Брешиа 2:0 (1:0)
Голы: Корреа 17, Иммобиле 83

«Лацио»: Стракоша, Патрик, Луис Фелипе (Вавро 84), Ачерби (Баштуш 88), Лаццари (Марушич 56), Милинкович-Савич, Пароло, Альберто, Хони (Лукаку 56), Иммобиле, Корреа (Адеканье 84)
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Брешиа»: Андреначчи, Сабелли, Папетти, Гастальделло (Семприни 77), Матею, Змргаль, Тонали, Вивиани, Шпалек, Торрегросса, Айе (Ндой 88)
Главный тренер: Лопес Диего.

Предупреждения: Лаццари 42, Папетти 51, Тонали 54

Судья: Массими Лука.

Все новости
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100