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«Милан» на выезде разгромил «Сампдорию», Ибрагимович оформил дубль

вчера, 22:30
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)1 : 4Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Генуя, стадион Луиджи Феррарис

Сампдория — Милан 1:4 (0:1)
Голы: Аскильдсен 87 — Ибрагимович 4, Чалханоглу 52, Ибрагимович 58, Рафаэл Леау 90+2 Нереализованный пенальти: Марони 78

«Сампдория»: Фальконе, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Депаоли (Лерис 46), Линетти (Бертолаччи 74), Виейра (Аскильдсен 74), Янкто, Рамирес (Марони 46), Квальярелла (Габбьядини 74)
Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия (Кастильехо 62), Кьер, Габбиа, Тео Эрнандес, Беннасер, Кессье (Билья 79), Салемакерс, Чалханоглу (Бонавентура 62), Ребич (Рафаэл Леау 46), Ибрагимович (Лукас Пакета 79)
Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Берешиньски 36, Ребич 45+6

Судья: Паскуа Фабрицио.

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