«Милан» на выезде разгромил «Сампдорию», Ибрагимович оформил дубль

Генуя, стадион Луиджи Феррарис
Сампдория — Милан 1:4 (0:1)
Голы: Аскильдсен 87 — Ибрагимович 4, Чалханоглу 52, Ибрагимович 58, Рафаэл Леау 90+2 Нереализованный пенальти: Марони 78
«Сампдория»: Фальконе, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Депаоли (Лерис 46), Линетти (Бертолаччи 74), Виейра (Аскильдсен 74), Янкто, Рамирес (Марони 46), Квальярелла (Габбьядини 74)
Главный тренер: Раньери Клаудио.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия (Кастильехо 62), Кьер, Габбиа, Тео Эрнандес, Беннасер, Кессье (Билья 79), Салемакерс, Чалханоглу (Бонавентура 62), Ребич (Рафаэл Леау 46), Ибрагимович (Лукас Пакета 79)
Главный тренер: Пиоли Стефано.
Предупреждения: Берешиньски 36, Ребич 45+6
Судья: Паскуа Фабрицио.