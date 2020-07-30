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«Ювентус» на выезде уступил «Кальяри»

сегодня, 00:44
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Кальяри, стадион Сардиния Арена

Кальяри — Ювентус 2:0 (2:0)
Голы: Гальяно 8, Симеоне 45+2

«Кальяри»: Краньо, Валукиевич, Чеппителли, Клаван, Фараго, Ионицэ, Рог (Палоски 47), Маттьелло, Жоао Педро (Перейро 88), Гальяно (Ликояннис 46), Симеоне (Бирса 84)
Главный тренер: Дзенга Вальтер.

«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Ругани, Бонуччи, Сандро, Бентанкур (Пеетерс 76), Пьянич (Дзанимаккья 61), Мураторе (Матюиди 61), Бернардески, Игуаин (Оливиери 88), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Рог 17, Пьянич 25, M. 25, Жоао Педро 65

Судья: Герсини Давиде.

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Угадайте кто
Угадайте кто ответ Тео Джонс (раскрыть)
сегодня в 00:58
    juvenale
    juvenale ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 00:55
    где хахаха
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 00:55
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