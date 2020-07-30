«Ювентус» на выезде уступил «Кальяри»

Кальяри, стадион Сардиния Арена
Кальяри — Ювентус 2:0 (2:0)
Голы: Гальяно 8, Симеоне 45+2
«Кальяри»: Краньо, Валукиевич, Чеппителли, Клаван, Фараго, Ионицэ, Рог (Палоски 47), Маттьелло, Жоао Педро (Перейро 88), Гальяно (Ликояннис 46), Симеоне (Бирса 84)
Главный тренер: Дзенга Вальтер.
«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Ругани, Бонуччи, Сандро, Бентанкур (Пеетерс 76), Пьянич (Дзанимаккья 61), Мураторе (Матюиди 61), Бернардески, Игуаин (Оливиери 88), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Рог 17, Пьянич 25, M. 25, Жоао Педро 65
Судья: Герсини Давиде.