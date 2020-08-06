Сульшер подтвердил переход Санчеса в «Интер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подтвердил информацию о том, что форвард станет игроком «Интера» на постоянной основе.

Мы объявим об этом завтра, так что я могу подтвердить, что мы договорились. Алексису понравилось быть там, а им понравился он, так что это хороший переход для него.

Это топ-футболист, от которого мы ждём лучшей игры. По какой бы причине мы ни увидели его лучшей игры здесь, он остаётся профессионалом высочайшего уровня, и мы желаем ему всего наилучшего.