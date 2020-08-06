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Сульшер подтвердил переход Санчеса в «Интер»

сегодня, 01:51

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подтвердил информацию о том, что форвард Алексис Санчес станет игроком «Интера» на постоянной основе.

Мы объявим об этом завтра, так что я могу подтвердить, что мы договорились. Алексису понравилось быть там, а им понравился он, так что это хороший переход для него.

Это топ-футболист, от которого мы ждём лучшей игры. По какой бы причине мы ни увидели его лучшей игры здесь, он остаётся профессионалом высочайшего уровня, и мы желаем ему всего наилучшего.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:43
Вот и славненько
246h9x8hhucm
246h9x8hhucm
сегодня в 03:17
Это его дело
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:00
Движуха полным ходом...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:56
Может оно и к лучшему.
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