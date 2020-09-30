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«Зенит» не планирует приобретать Семёнова

30 сентября 2020, 09:07

Сообщается, что «Зенит» не рассматривает в качестве укрепления обороны кандидатуру защитника «Ахмата» Андрея Семёнова.

31-летний футболист не входит в сферу интересов петербургского клуба.

Однако уточняется, что «Зенит» продолжает поиски защитника с российским паспортом и легионера в центр поля.

Напомним, «Зенит» продолжает попытки заполучить полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.

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pomor45
pomor45
30 сентября в 12:41
Маразм распространителей слухов крепчает с каждым из оставшихся дней трансферного окна.
Gunslinger
Gunslinger
30 сентября в 11:52
Ахренеть!!!
Новость-огонь!!!!
Ну всё, теперь адекватная часть населения будет спать спокойно!!! :)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 сентября в 10:53, ред.
Зенит не планирует покупать ещё 25875 других игроков....
Теперь информация по каждому будет доведена до болельщиков ???
ДСА
ДСА
30 сентября в 09:28
Староват он уже для Зенита.
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 09:09
это наверное шутка такая)))
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