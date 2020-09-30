«Зенит» не планирует приобретать Семёнова

Сообщается, что «Зенит» не рассматривает в качестве укрепления обороны кандидатуру защитника «Ахмата» Андрея Семёнова.
31-летний футболист не входит в сферу интересов петербургского клуба.
Однако уточняется, что «Зенит» продолжает поиски защитника с российским паспортом и легионера в центр поля.
Напомним, «Зенит» продолжает попытки заполучить полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.
Новость-огонь!!!!
Ну всё, теперь адекватная часть населения будет спать спокойно!!! :)))
Новость-огонь!!!!
Ну всё, теперь адекватная часть населения будет спать спокойно!!! :)))
Теперь информация по каждому будет доведена до болельщиков ???
Теперь информация по каждому будет доведена до болельщиков ???