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Зайнутдинов: «В матче с „Уралом“ ЦСКА показал характер»

04 октября 2020, 16:37
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Бактиор Зайнутдинов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Зайнутдинов отметился дебютным за «армейцев» голом в этой игре.

Очень рад забить первый гол. Самое главное, что победили.

Чувствовал ли, что будет гол? Думал, Тики (Тикнизян — прим. «Соккер.ру») будет завершать (улыбается). Но был рикошет, я ударил, получился гол.

Второй матч подряд во втором тайме команда остается в меньшинстве и прибавляет. С чем это связываю? Не могу объяснить, но самое главное — как команда отреагировала. Мы забили два гола, удержали победу, показали характер. Теперь уходим на паузу в хорошем настроении.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
04 октября в 17:03
Молодцы проявили характер и волю к победе!!!
sv_1969
sv_1969
04 октября в 17:00
Коняшкам надо сразу выходить без одного игрока!
beefs
beefs
04 октября в 16:54
так может нужно выходить на матч вдесятером...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
04 октября в 16:50
Тотенхем возьмет кубок, так что расходимся господа))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 октября в 16:46, ред.
Это хорошо, но все же, кроме характера, хотелось бы видеть и некую синергию, то есть переходящую в новое качество совокупность совместных усилий, а для этого Гончаренко нужно найти в себе душевные силы чтобы из этого молодняка создать что-то более-менее вменяемое на европейской арене ну и и на местечковом уровне тоже конечно... Короче, пошуметь, как с Реалом))) Главное, не как с Лудогорцем)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
04 октября в 16:42
Игра Бактиора понравилась, выходи почаще и забивай. Удачи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 октября в 16:40
Респект и уважуха!
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 16:40
просто удача))но это тоже часть нашей игры)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 октября в 16:39
Отлично сыграли,молодцы,
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