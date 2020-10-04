Зайнутдинов: «В матче с „Уралом“ ЦСКА показал характер»

Полузащитник ЦСКА поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Зайнутдинов отметился дебютным за «армейцев» голом в этой игре.

Очень рад забить первый гол. Самое главное, что победили.

Чувствовал ли, что будет гол? Думал, Тики (Тикнизян — прим. «Соккер.ру») будет завершать (улыбается). Но был рикошет, я ударил, получился гол.

Второй матч подряд во втором тайме команда остается в меньшинстве и прибавляет. С чем это связываю? Не могу объяснить, но самое главное — как команда отреагировала. Мы забили два гола, удержали победу, показали характер. Теперь уходим на паузу в хорошем настроении.