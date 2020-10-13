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Молодёжная сборная России показала фото из раздевалки после выхода на Евро

13 октября 2020, 20:10
Латвия (до 21)Логотип футбольный клуб Латвия (до 21)1 : 4Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию из раздевалки молодёжной команды после победы в матче квалификации чемпионата Европы–2021 среди команд U21 с национальной командой Латвии (4:1).

«Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 октября в 22:38
Долгожданный выход на Евро. С Успехом Сборная !!!!!✌✌👏👏👏
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
13 октября в 21:23, ред.
А.Чистяков, напиши, пожалуйста статью по молодежку. Интересно будет почитать. С разбором игроков и перспективой в основную сборную
Великолепный
Великолепный
13 октября в 20:38
Молодцы!!!! Отличный результат!!!
spartak kursk
spartak kursk
13 октября в 20:30
Классный кадр дня!!!
Можно только пожелать большинству исполнителей телепортироваться в основную сборную и увидеть подобные кадры дня уже в основе.

Спасибо.что подарили радость болельщикам и вернули веру в нашу молодёжь и перспективы...
ArtemBzdn
ArtemBzdn ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 октября в 20:23
Черчесов боится молодежь как огня, аж трясется от этого слова. А наши молодцы, порадовали. С выходом парней!!!!!
Caniggia
Caniggia
13 октября в 20:18
С выходом на Евро! Молодцы!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 октября в 20:15
Молодцы ребята. Как минимум 5 человек из этой команды должны играть в первой Сб. РФ. Евгеньев, дивеев.,обляков,кучаев и Максименко.
drug01
drug01
13 октября в 20:14
Это радует и ждём новых побед
Loko57
Loko57
13 октября в 20:13
Молодцы пацаны
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