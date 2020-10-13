Молодёжная сборная России показала фото из раздевалки после выхода на Евро

Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию из раздевалки молодёжной команды после победы в матче квалификации чемпионата Европы–2021 среди команд U21 с национальной командой Латвии (4:1).
«Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
📸 Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро 👏 #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/O3KtnWpFEp— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2020
Можно только пожелать большинству исполнителей телепортироваться в основную сборную и увидеть подобные кадры дня уже в основе.
Спасибо.что подарили радость болельщикам и вернули веру в нашу молодёжь и перспективы...
Можно только пожелать большинству исполнителей телепортироваться в основную сборную и увидеть подобные кадры дня уже в основе.
Спасибо.что подарили радость болельщикам и вернули веру в нашу молодёжь и перспективы...