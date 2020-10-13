Гаич: «Я набрал отличные кондиции. Очень хочу порадовать болельщиков ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гаич поделился мнением о своем будущем в московском клубе и скором матче РПЛ с «Динамо».
Когда от меня ждать голов в официальных матчах? Я надеюсь, что это случится как можно раньше! Сам очень хочу порадовать наших болельщиков.
Мне кажется, я полностью готов как к играм в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Я набрал отличные кондиции.
Что касается «Динамо», то это клуб именитый, с традициями. Знаю, что это один из самых сильных соперников для нас. Поэтому матч будет зрелищным и сложным, но нам обязательно надо победить.
ЦСКА сыграет с «Динамо» 18 октября. Начало матча – в 16:30 по московскому времени.
Ранее своим мнением о прогрессе Гаича поделился главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.