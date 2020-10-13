ГлавнаяНовости

Гаич: «Я набрал отличные кондиции. Очень хочу порадовать болельщиков ЦСКА»

13 октября 2020, 22:18

Нападающий ЦСКА Адольфо Гаич поделился мнением о своем будущем в московском клубе и скором матче РПЛ с «Динамо».

Когда от меня ждать голов в официальных матчах? Я надеюсь, что это случится как можно раньше! Сам очень хочу порадовать наших болельщиков.

Мне кажется, я полностью готов как к играм в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Я набрал отличные кондиции.

Что касается «Динамо», то это клуб именитый, с традициями. Знаю, что это один из самых сильных соперников для нас. Поэтому матч будет зрелищным и сложным, но нам обязательно надо победить.

ЦСКА сыграет с «Динамо» 18 октября. Начало матча – в 16:30 по московскому времени.

Ранее своим мнением о прогрессе Гаича поделился главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.

Все новости
Черчесов — о натурализации Жиго: «Это его личное дело»
Вчера, 22:33 Комментарии14
ОфициальноМозес выбрал игровой номер в «Спартаке»
Вчера, 20:20 Комментарии12
Мозес: «Перед трансфером в „Спартак“ я общался с Ивановичем и Одемвингие»
Вчера, 16:00 Комментарии30
Джорджевич: «Очень рад, что вернулся в тульский „Арсенал“»
15 октября Комментарии7
Вендел: «Меня очень хорошо приняли в „Зените“»
15 октября Комментарии40
«Зенит» показал первый день Вендела в команде
15 октября ВидеоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Legend 6
Legend 6
14 октября в 02:21
В начале нужно Чалова посадить на лавку. Он ТОП.
Великолепный
Великолепный
13 октября в 23:51
Ну что, удачи тогда тебе.
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 22:41
хочется верить)))посмотрим)))
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 22:40
Ждём оправдания наших ожиданий.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
13 октября в 22:36
Пока нас Витя удивляет , маринуя игроков купленных за приличные деньги.
drug01
drug01
13 октября в 22:26
Меньше слов больше дела
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 октября в 22:23
Начинай уже удивлять,заждались!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 22:20
Посмотрим на тебя в деле...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100