Гаич: «Я набрал отличные кондиции. Очень хочу порадовать болельщиков ЦСКА»

Нападающий ЦСКА поделился мнением о своем будущем в московском клубе и скором матче РПЛ с «Динамо».

Когда от меня ждать голов в официальных матчах? Я надеюсь, что это случится как можно раньше! Сам очень хочу порадовать наших болельщиков.

Мне кажется, я полностью готов как к играм в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Я набрал отличные кондиции.

Что касается «Динамо», то это клуб именитый, с традициями. Знаю, что это один из самых сильных соперников для нас. Поэтому матч будет зрелищным и сложным, но нам обязательно надо победить.