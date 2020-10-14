Медведев: «Надо, чтобы выход молодежки не оказался случайностью и удачей»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выход молодежной сборной России на Евро-2021.

Если говорить о лимите, то выход нашей молодёжной сборной даёт надежду на то, что механизм воспитания молодых футболистов, которые выступают на высоком уровне, — будет работать. Это не просто удачное стечение обстоятельств, когда Круговой и Лесовой, хочется пошутить на счёт фамилий, и другие ребята, играют регулярно в своих командах. Не только играют, но и забивают, стабильно играют в защите. Достаточно вспомнить, что вратари молодежной сборной, основные в своих командах.

У нас слишком мало времени и после первого года нужно проанализировать задачу популяризации и развития футбола. Такие задачи стоят и будут стоять. Уровень футбола определяют играющие футболисты на поле, а конкуренция это аксиома, которую никто не отменял. Не будет конкуренции — не будет прогресса. Главное, чтобы система работала. У нас сейчас реорганизовывается система, где главным критерием будет воспитание игроков от возраста к возрасту вплоть до главной команды.