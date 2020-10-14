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Медведев: «Надо, чтобы выход молодежки не оказался случайностью и удачей»

14 октября 2020, 14:17

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выход молодежной сборной России на Евро-2021.

Если говорить о лимите, то выход нашей молодёжной сборной даёт надежду на то, что механизм воспитания молодых футболистов, которые выступают на высоком уровне, — будет работать. Это не просто удачное стечение обстоятельств, когда Круговой и Лесовой, хочется пошутить на счёт фамилий, и другие ребята, играют регулярно в своих командах. Не только играют, но и забивают, стабильно играют в защите. Достаточно вспомнить, что вратари молодежной сборной, основные в своих командах.

У нас слишком мало времени и после первого года нужно проанализировать задачу популяризации и развития футбола. Такие задачи стоят и будут стоять. Уровень футбола определяют играющие футболисты на поле, а конкуренция это аксиома, которую никто не отменял. Не будет конкуренции — не будет прогресса. Главное, чтобы система работала. У нас сейчас реорганизовывается система, где главным критерием будет воспитание игроков от возраста к возрасту вплоть до главной команды.

Надо, чтобы этот выход молодежной сборной не оказался случайностью и удачей. РФС много делает для того, чтобы от слов перейти к делу, так, например, создана ЮФЛ. Всё решается на поле и в ходе тренировочного процесса и воспитания. Мало быть техничным и мастеровитым, надо, чтобы и с головой всё было в порядке. Тренер должен не только подтягивать спортивную часть, но и воспитание. Все игроки помнят своих первых тренеров и кто вёл их по жизни. Надеюсь, что наша молодёжная сборная подойдёт во всеоружии, у них есть время на подготовку.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
14 октября в 18:29
Молодежка у нас неплохая, это можно уже сейчас говорить. Главное не развратить игроков зенитовскими пайками.
rubinovyi2
rubinovyi2
14 октября в 16:08
Значит все-таки случайность?(
nubom
nubom
14 октября в 14:55
И что дальше, Круговой будет выходить на поле в оновном составе?...
КЭТиК
КЭТиК
14 октября в 14:45
Наконец удача нам улыбнулась.
beefs
beefs
14 октября в 14:26
болтовня, что для этого делается, вот то-то и оно...
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 14:20
а что конкретнее ты можешь?))))
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