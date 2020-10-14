«Уфа»: «Продолжаем активно работать на трансферном рынке»

Gредседатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб до закрытия трансферного окна подпишет контракты с защитником и нападающим.

Продолжаем активно работать на трансферном рынке, нам не нужен большой массив, не нужно много молодежи, а два-три точечных усиления. Мне нравится, что главный тренер Рашид Рахимов не требует громких имен, ему нужны люди под определенные задачи, работаем вместе в одном направлении. Осталось несколько дней до закрытия трансферного окна, сложностей очень много. Сейчас очень сложно вести переговоры с людьми из-за границы и много возни вокруг тех игроков, кто находится внутри России, на футболистов высокие цены, переплачивать в два раза не хотим.

У нас в приоритете по-прежнему держаться той стратегии, которая позволяла клубу зарабатывать больше всех в лиге на трансферах игроков. С учетом того, что наши финансовые проблемы решены, спонсоры возобновили финансирование на уровне прошлых лет, есть уверенность, что из своих трудностей выйдем и подпишем несколько интересных футболистов. Есть команды Премьер-Лиги и из-за рубежа, в частности из чемпионата Хорватии и Английской Премьер-Лиги. Это будет защитник и нападающий, не хочу преждевременно афишировать имен, должен решиться целый комплекс вопросов, к завтрашнему дню планируем их закрыть.