ГлавнаяНовости

Семшов — о Мозесе: «Его мотивация — это чемпионство в России»

вчера, 00:30

Экс-игрок «Зенита» Игорь Семшов считает, что новобранец «Спартака» Виктор Мозес в будущем захочет вернуться в Европу.

Только по играм поймем, насколько он вписывается в команду. Мы на примере Филиппа поняли, что играть в той же Бундеслиге и играть у нас — две разные вещи, и как играть. На Мозеса здесь будут смотреть, что этот человек играл в «Челси», играл в «Интере». С него будут требовать уже иначе, и сможет ли он помочь настолько, насколько хочет «Спартак».

Его мотивация — это чемпионство в России. Он приехал в команду, которая сейчас наравне с «Зенитом» борется за золото. Думаю, мысленно он захочет вернуться в Европу, а для этого нужно себя проявить.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 16:12
У всех молодых легионеров мотивация через РПЛ попасть в Топ чемпионат, у предпенсионеров заработать на пенсию.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:42
Конечно он должен захотеть вернуться в Европу!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 00:57
...Думаю, мысленно он захочет вернуться в Европу, а для этого нужно себя проявить...

Вся Европа теперь будет следить, как там Мозес играет в Спартаке?!)
Cat01
Cat01
вчера в 00:35
Высокая планка!
David Young
David Young
вчера в 00:31
Пока мало что известно о его мотивации здесь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100