Семшов — о Мозесе: «Его мотивация — это чемпионство в России»

Экс-игрок «Зенита» считает, что новобранец «Спартака» в будущем захочет вернуться в Европу.

Только по играм поймем, насколько он вписывается в команду. Мы на примере Филиппа поняли, что играть в той же Бундеслиге и играть у нас — две разные вещи, и как играть. На Мозеса здесь будут смотреть, что этот человек играл в «Челси», играл в «Интере». С него будут требовать уже иначе, и сможет ли он помочь настолько, насколько хочет «Спартак».

Его мотивация — это чемпионство в России. Он приехал в команду, которая сейчас наравне с «Зенитом» борется за золото. Думаю, мысленно он захочет вернуться в Европу, а для этого нужно себя проявить.