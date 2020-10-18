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«Крылья»: «Официальное предложение по Зиньковскому поступало от „Химок“»

18 октября 2020, 12:31

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал об интересе к полузащитнику Антону Зиньковскому со стороны других клубов.

Перед нами не было цели удлинять «скамейку», чтобы превосходить количественно. Мы хотим работать в большей степени на качество. Если у многих команд была цель приобрести, то у нас – не потерять. Антон Зиньковский остаётся с нами. Клуб проделал огромную работу, чтобы оставить его в команде. Понятно, в паре клуб — игрок есть контрактные обязательства. Все сводится к тому, чтобы пара соответствовала друг другу. Зиньковский у нас — ключевой игрок, и мы многое сделали, чтобы он остался у нас.

Официальное предложение по Зиньковскому поступало от «Химок». На неделе они прислали документы в клуб. Конкретика была только от них. Новости в СМИ появлялись не просто так, к Антону реально был интерес. «Краснодар» также интересовался им. К счастью, мы смогли его сохранить. Конечно хотим переподписать с Антоном контракт. Время ещё есть, будем над этим работать.

У нас был интерес к целому ряду игроков. Мы заинтересованы в усилении состава, хотим, чтобы команда становилась сильнее. На днях вели переговоры о трансфере игрока из «Локомотива». К сожалению, в последний момент вмешался «Ростов» и он переходит к ним. К сожалению, у многих команд, по понятным причинам, есть больше аргументов, чем у нас.

Фамилии не назову, так как иногда по отношению к футболисту и клубу это не совсем корректно. Нет смысла говорить о том, чего не произошло.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ nikoladolgov (раскрыть)
18 октября в 17:02
Реал подождёт.
nikoladolgov
nikoladolgov
18 октября в 14:41
А как же Реал, МЮ, Милан ?
Leha-ha50
Leha-ha50
18 октября в 13:02, ред.
Вылететь с КС, потом перейти в Химки и снова вылететь??? Это уже слишком . У парня есть шанс с КС вернуться в РПЛ и в будущем перейти в более солидный клуб. Парень давно привлекает к себе внимание. В прошлом сезоне выдал несколько отличных игр. Парень в самом расцвете лет и терять такого игрока КС конечно же не хотелось. Ждем парня в РПЛ вместе с КС.
Всем здоровья.
Mangur
Mangur
18 октября в 12:41
Интересно но не арктичні
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 12:33
вам виднее конечно))
ДСА
ДСА
18 октября в 12:32
Химки берут только в аренду.
shlomo
shlomo
18 октября в 12:32
Не отдавать...самим пригодится
David Young
David Young
18 октября в 12:32
Правильно сделали, что не отдали.
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