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Антипов: «Уход второго Миранчука в европейский клуб не за горами»

сегодня, 10:42
МидтьюлландЛоготип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)0 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Александр Антипов, бывший тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал дебют российского футболиста в Лиге чемпионов за итальянский клуб.

Алексей сразу же показал свой высокий уровень. Очень приятно, что наш воспитанник в топ-клубе и топ-соревновании сразу же себя показал. Все за него очень рады. Этот гол придаст ему уверенности с психологической точки зрения. Хотя он и так с хорошим стержнем, это лишний повод ему утвердиться. Сейчас я больше общаюсь с Антоном, ведь он здесь, но Лешу обязательно поздравлю.

Уход второго Миранчука в европейский клуб не за горами. Антон тянется за братом, хочет попасть туда и все сделает, чтобы пробиться в топ-чемпионат. Да и мой воспитанник Джикия вполне способен на это.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:46
Может и его в Аталанту возьмут?
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