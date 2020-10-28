Игонин: «Есть риск, что „Зенит“ не доиграет этот сезон с Семаком»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Ещё перед предыдущим матчем я говорил, что тревожно за общее состояние «Зенита». Не могу сказать за физическое или психологическое, но тревожность есть. Я не вижу, чтобы они играли в удовольствие, как раньше. Игра смотрится по-другому, результата нет. Ребята вроде опытные, по ходу матча ведут, а результат не удерживают. Странная ситуация. Повторюсь, всё это выливается в тревожное состояние. Понятное дело, что мы все переживаем и болеем, но можно сколько угодно себя бить в грудь кулаком. Сейчас не самое лучшее состояние у команды, чтобы играть такие ответственные матчи в Лиге чемпионов.

Что касается Семака, я не думаю, что у него есть позиция держаться за своё место. Всем понятно, что он ещё молодой тренер, которому нужно набираться опыта. А опыт набирается именно в таких ситуациях, как сейчас. Понятное дело, что, когда всё хорошо, мало кто делает серьёзные выводы и работает над собой. Проблемы и стрессы должны формировать тренера. Я не думаю, что он один это понимает, руководство тоже это осознаёт. У всех великих тренеров случалось подобное, и важно, как сам Семак выйдет из этой ситуации и, что он сможет предпринять. Может будут какие-то ходы и изменения. Информации из команды не так много, какие там идут разговоры, есть ли какие-то предложения со стороны футболистов. Очень много нюансов, от них всё зависит. Мы можем смотреть только по тому, что происходит на поле, по игрокам и предполагать связано это с изменениями или это вынужденная история лидеров, которые либо не могут играть, либо не могут показать тот футбол, который мы от них ждём. Думаю, что руководители будут делать выводы чуть позже, а сам Семак может сделает выводы через долгое-долгое время.

Есть риск, что «Зенит» не доиграет этот сезон с Семаком у руля. Такой риск есть у всех. Глупо говорить о том, что можно полагаться на слова о кредите доверия. Сколько раз мы слышали из уст руководителей клубов такие слова, а по факту происходили изменения, даже в самое короткое время. Это в своём роде тоже правильная вещь. Если руководитель скажет, что клуб ищет нового тренера, как будет идти работа? Все занимаются своим делом, а уж насколько, увидим по ходу.