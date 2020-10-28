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Игонин: «Есть риск, что „Зенит“ не доиграет этот сезон с Семаком»

сегодня, 17:41
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Ещё перед предыдущим матчем я говорил, что тревожно за общее состояние «Зенита». Не могу сказать за физическое или психологическое, но тревожность есть. Я не вижу, чтобы они играли в удовольствие, как раньше. Игра смотрится по-другому, результата нет. Ребята вроде опытные, по ходу матча ведут, а результат не удерживают. Странная ситуация. Повторюсь, всё это выливается в тревожное состояние. Понятное дело, что мы все переживаем и болеем, но можно сколько угодно себя бить в грудь кулаком. Сейчас не самое лучшее состояние у команды, чтобы играть такие ответственные матчи в Лиге чемпионов.

Что касается Семака, я не думаю, что у него есть позиция держаться за своё место. Всем понятно, что он ещё молодой тренер, которому нужно набираться опыта. А опыт набирается именно в таких ситуациях, как сейчас. Понятное дело, что, когда всё хорошо, мало кто делает серьёзные выводы и работает над собой. Проблемы и стрессы должны формировать тренера. Я не думаю, что он один это понимает, руководство тоже это осознаёт. У всех великих тренеров случалось подобное, и важно, как сам Семак выйдет из этой ситуации и, что он сможет предпринять. Может будут какие-то ходы и изменения. Информации из команды не так много, какие там идут разговоры, есть ли какие-то предложения со стороны футболистов. Очень много нюансов, от них всё зависит. Мы можем смотреть только по тому, что происходит на поле, по игрокам и предполагать связано это с изменениями или это вынужденная история лидеров, которые либо не могут играть, либо не могут показать тот футбол, который мы от них ждём. Думаю, что руководители будут делать выводы чуть позже, а сам Семак может сделает выводы через долгое-долгое время.

Есть риск, что «Зенит» не доиграет этот сезон с Семаком у руля. Такой риск есть у всех. Глупо говорить о том, что можно полагаться на слова о кредите доверия. Сколько раз мы слышали из уст руководителей клубов такие слова, а по факту происходили изменения, даже в самое короткое время. Это в своём роде тоже правильная вещь. Если руководитель скажет, что клуб ищет нового тренера, как будет идти работа? Все занимаются своим делом, а уж насколько, увидим по ходу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:02
нельзя исключать такую возможность
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 18:00, ред.
Как только идут разговоры о помощи малому бизнесу начинаются усиленные и внештатные проверки.Как только эти разговоры начинает президент или лично губернатор региона чиновники идут составами ротами --карая за все что считают нужным.На вопрос за что отвечают--придешь узнаешь.Как только руководитель заговорил что кредит доверия глубок понятно что требуется его отдача.Ведь все-же кредит отдавать надо.А как отдавать?Игроки снизили не малый потенциал.Пашет Дзюба Ловрен Оздоев да вратарь..Остальные в полноги.Нужен тренер который может им надрать чубы. И в то-же время игроки должны хотеть.Значит вопрос к юр службе---контракты слишком льготные.Мало прописано санкций.В общем Семака уже нет.Сейчас поражения пойдут одно за другим.Ждем обновки.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:59
А кто придёт на его место.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:57
Для игонина: есть риск, что зенитв этом сезоне отнимет почётное седьмое место у спартака.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 17:57
По призванию Богданыч пойдёт в школу учителем физкультуры)
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 17:55
А может завтра уже?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:48
Его уберут до Нового года.
beefs
beefs
сегодня в 17:44
а что тут удивительного...
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