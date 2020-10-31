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Тухель: «С таким графиком мы просто убьём игроков»

сегодня, 07:50

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель посетовал на перегруженность графика своих футболистов.

Мы так просто убьём игроков. Я всегда об этом говорил. Мы их просто угробим, потому что подготовка к матчам, выступления и отдых тесно взаимосвязаны.

В футболе всё ложится на плечи самых лучших игроков, потому что им ещё приходится выступать за свою сборную. Они играют во время международного перерыва, много летают, и, на мой взгляд, это слишком. У них нет времени, чтобы восстановиться и подготовиться [к матчам за клуб] после возвращения из сборных. Ни для кого не секрет, что процесс подготовки к матчам влияет на травматичность и выступления игроков.

Без этой подготовки футболисты становятся более хрупкими. Это не оправдание, а реальность. Мы будем искать решения. Надеюсь, что мы их найдём.

Мы вернулись из Турции в четверг, и пятница — наш второй день после матча [с «Истанбулом»]. В этот день наиболее высок риск получения травмы. Что означает, что [вчера] мы практически ничего не делали.

Мы теряем по одному игроку в каждом матче, и это касается не только нас. «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария» — у всех то же самое.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:21
Уж не ПСЖ РЕВЕТЬ ПРО ГРАФИК, половину прошлого сезона балдели...
Ген Геныч
Ген Геныч ответ yasukuni (раскрыть)
сегодня в 08:14
Ну справедливости ради!!!!!!!!!!!!!!!Футболист,даже в супер матче не пробежит более 15 км, да и то вряд ли,в среднем где то 10-11 км и то,если ты бокс ту бокс к примеру и бегаешь везде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!42 км и близко нет ни где!!!!!!!!!!!!!!!!!При марафоне ,человек бежит непрерывно а в футболе такого нет!!!!!!!!!Тем более после марафона ,так скажем отходняк очень паршивый!!!!!!!!!!!!!
А вот что в таком графике,риск травм возростает в разы-это да!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VAN ARM
VAN ARM ответ yasukuni (раскрыть)
сегодня в 08:08
эта их работа и за неё платят больше чем тем кто каждый день в шахте пашет)))))
yasukuni
yasukuni ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 08:06
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 07:59
    А нашим всё равно пешком можно хоть каждый день ходить.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 07:52
    а как остальной мир работает каждый день?)))))))))))))))
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