Тухель: «С таким графиком мы просто убьём игроков»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» посетовал на перегруженность графика своих футболистов.

Мы так просто убьём игроков. Я всегда об этом говорил. Мы их просто угробим, потому что подготовка к матчам, выступления и отдых тесно взаимосвязаны.

В футболе всё ложится на плечи самых лучших игроков, потому что им ещё приходится выступать за свою сборную. Они играют во время международного перерыва, много летают, и, на мой взгляд, это слишком. У них нет времени, чтобы восстановиться и подготовиться [к матчам за клуб] после возвращения из сборных. Ни для кого не секрет, что процесс подготовки к матчам влияет на травматичность и выступления игроков.

Без этой подготовки футболисты становятся более хрупкими. Это не оправдание, а реальность. Мы будем искать решения. Надеюсь, что мы их найдём.

Мы вернулись из Турции в четверг, и пятница — наш второй день после матча [с «Истанбулом»]. В этот день наиболее высок риск получения травмы. Что означает, что [вчера] мы практически ничего не делали.

Мы теряем по одному игроку в каждом матче, и это касается не только нас. «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария» — у всех то же самое.