Канчельскис: «Не думал, что наши клубы в еврокубках будут играть беззубо»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о неуверенной игре российских клубов в еврокубках в этом сезоне.

Я не думал, что наши клубы в еврокубках будут играть так беззубо и проигрывать с таким счетом, как 0:4 [«Краснодар» — «Челси»]. «Краснодар» изначально сдался. Да, у них проблемы — не было многих футболистов. Но при таких вложениях и финансах ссылаться на отсутствие игроков — это смешно.

Возможно, на результаты наших клубов в Европе влияет лимит на легионеров. Его вообще нужно убрать, не надо ставить никакие рамки. Просто руководители у нас нефутбольные люди и смотрят со своей колокольни/