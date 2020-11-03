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Канчельскис: «Не думал, что наши клубы в еврокубках будут играть беззубо»

вчера, 18:37

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о неуверенной игре российских клубов в еврокубках в этом сезоне.

Я не думал, что наши клубы в еврокубках будут играть так беззубо и проигрывать с таким счетом, как 0:4 [«Краснодар» — «Челси»]. «Краснодар» изначально сдался. Да, у них проблемы — не было многих футболистов. Но при таких вложениях и финансах ссылаться на отсутствие игроков — это смешно.

Возможно, на результаты наших клубов в Европе влияет лимит на легионеров. Его вообще нужно убрать, не надо ставить никакие рамки. Просто руководители у нас нефутбольные люди и смотрят со своей колокольни/

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RUPRICHT
RUPRICHT
вчера в 22:50
ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ ШАХТЕР НАЧУДИЛ НА ВЕСЬ ФУТБОЛЬНЫЙ МИР 0:6 В ЭТО СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ НО ФАКТ！ТАКОЙ БЕЗЗУБОЙ ИГРЫ Я ДАВНО НЕ ВИДЕЛ！？ШАХТЕРЫ СДУЛИСЬ ！СЛИШКОМ МНОГО ПОШЛО МЕЛКОГО УГЛЯ？
112910415
112910415
вчера в 21:04
какие есть ...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:03
Все предполагали, а он не думал, как будто с Луны свалился
Twisted
Twisted
вчера в 20:48
Думаю все итак знают посчему они так играют в Европе и почему ничего не меняется в лучшую сторону а наоборот деградирует
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:51
да уж. Что еще тут добавишь?
протон1
протон1
вчера в 19:46
еще хочу сказать почему мы проиграли еврокубки. ответ. там в европе не смотря на пустые стадионы. играют профессионалы, а у нас любители у которых нет смелости чести и мотивации,
протон1
протон1
вчера в 19:43
коротко скажу. краснодар в лице мусаева уже не тот. надо уволить.... а на счет игр в европе . лимит отменить надо пусть эти кетоходы знают . да кстати а зачем воевать за свою страну это ведь не ссср мы. зп идёт и хватает . раньше мы жаловались а что наши футболисты могут сделать если нету нормальынх полей?. сделали. и вот тебе получите игру классную. а нет. позор
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:42
Статусный чел, имеет право нести любую ахинею про футбол и с удовольствием этим пользуется.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:30
Прошел полностью
Juve14
Juve14 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 19:16
Оптимизм это конечно хорошо, но наши клубы оптимизма как то вообще не внушают)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:05
Может в этом туре повезёт и все победят.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:58
Какие вложения у бэков?)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:54
Ваши - это прибалтийские клубы.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:52, ред.
Да, у них проблемы — не было многих футболистов. Но при таких вложениях и финансах ссылаться на отсутствие игроков — это смешно.
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Если игроков важных нет, то деньги не помогут на поле, если конечно заранее не подкупили соперника или судью...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:39
И мы не думали
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